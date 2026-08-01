Километарске колоне: Колапс на граничном прелазу Ситница–Зупци

Аутор:АТВ редакција
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На граничном прелазу Ситница–Зупци данас су забиљежене огромне гужве и вишекилометарске колоне возила.
Како можемо видјети на фотографији, створена је огромна колона возила из правца БиХ према Црној Гори.
На путевима у Републици Српској и Федерацији БиХ, као и на већини граничних прелаза појачан је интензитет саобраћаја, што захтијева стрпљење и опрез при вожњи, саопштено је из Ауто-мото савеза Репубулике Српске.
Друштво
Гужве на граничним прелазима, возачима упућено посебно упозорење
Због веома високих дневних температура, из АМС-а препоручују да се избјегавају дужа путовања у најтоплијем дијелу дана, праве чешће паузе и конзумирају довољне количине течности.
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