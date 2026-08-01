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Километарске колоне: Колапс на граничном прелазу Ситница–Зупци

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 10:18

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На граничном прелазу Ситница–Зупци, између Црне Горе и Босне и Херцеговине, данас су забиљежене огромне гужве и вишекилометарске колоне возила,
Фото: АТВ

На граничном прелазу Ситница–Зупци данас су забиљежене огромне гужве и вишекилометарске колоне возила.

Како можемо видјети на фотографији, створена је огромна колона возила из правца БиХ према Црној Гори.

На путевима у Републици Српској и Федерацији БиХ, као и на већини граничних прелаза појачан је интензитет саобраћаја, што захтијева стрпљење и опрез при вожњи, саопштено је из Ауто-мото савеза Репубулике Српске.

Саобраћај

Друштво

Гужве на граничним прелазима, возачима упућено посебно упозорење

Због веома високих дневних температура, из АМС-а препоручују да се избјегавају дужа путовања у најтоплијем дијелу дана, праве чешће паузе и конзумирају довољне количине течности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Гранични прелаз

Гранични прелаз Ситница–Зупци

Црна Гора

саобраћај

гужве на граници

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