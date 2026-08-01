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Ватра се проширила на територију Читлука

Аутор:

АТВ редакција
01.08.2026 10:58

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Пожар у Бухову, на територији општине Широки Бријег, проширио се на подручје општине Читлук.
Фото: Цивилна заштита ЗХК / Ватрогасци

Пожар у Бухову, на територији општине Широки Бријег, проширио се на подручје општине Читлук.

На неприступачном терену горе шума, трава и ниско растиње, преносе федерални медији.

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Пожари који од јуче горе на Горњем Црнчу на подручју Широког Бријега и на Пролосу, на подручју Љубушког, стављени су под контролу, али су ватрогасци и даље на терену.

У гашењу ватре на подручју Горњег Црнача, Пролога и Бухова јуче, је помагао ер трактор.

(СРНА)

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Тагови :

пожар

Читлук

Широки Бријег

ватра

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