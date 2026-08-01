Ватра се проширила на територију Читлука

Аутор:АТВ редакција
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Пожар у Бухову, на територији општине Широки Бријег, проширио се на подручје општине Читлук.
На неприступачном терену горе шума, трава и ниско растиње, преносе федерални медији.
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Пожари који од јуче горе на Горњем Црнчу на подручју Широког Бријега и на Пролосу, на подручју Љубушког, стављени су под контролу, али су ватрогасци и даље на терену.
У гашењу ватре на подручју Горњег Црнача, Пролога и Бухова јуче, је помагао ер трактор.
(СРНА)
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