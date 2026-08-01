Инфантино званично одустао од продаје ФИФА такмичења

Аутор:АТВ редакција
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Предсjедник Међународне фудбалске федерације Ђани Инфантино саопштио је да је након саслушања свих ставова одустао од пројекта продаје ФИФА такмичења приватним инвеститорима, истакавши да је јединство важније од наметања рjешења.
"Након пажљивог саслушања свих ставова, постало је јасно да је пројекат створио подјеле природе које, без обзира на ниво подршке, више нису у интересу зацртаног циља. Наша сврха је увијек била - и увијек ће бити да се ујединимо и унапредимо. Као резултат тога, овај приједлог неће бити настављен".
Истакао је да ће у наредним данима и недељама разговарати са свима који су заинтересовани, са циљем да фудбал настави да се развија и расте, посебно у оним земљама којима је подршка највише потребна.
BREAKING: Gianni Infantino has scrapped World Cup investment plan admitting the project had created divisions and was no longer in the interest of its original objective. 🚨 pic.twitter.com/LYH4IVo5Nx— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 1, 2026
"Пројекат ФИФА ФФЕ је имао за циљ да пружи основу за даље јачање наших удружења чланица ФИФА и нашег спорта широм света, посебно у оним земљама где је подршка најпотребнија. И још више, као што смо рекли од почетка, да се то уради само ако већина асоцијација чланица ФИФА подржава и увијек подлијеже процесу консултација с њима, Савјетом ФИФА, Конфедерацијама и ширим заинтересованим странама", поручио је предсједник ФИФА-е.
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Инфантино је прије три дана одредио је 19. септембар као крајњи рок да свих 211 чланица прихвате једнократну понуду од по 20 милиона долара у склопу плана инвестиција у ФИФА такмичења.
Његов пројекат најоштрије је критиковала Европска фудбалска унија која је запријетила бојкотом Свјетског првенства уколико се не одустане од предлога.
УЕФА је навела да "фудбал није на продају и да ФИФА не може да користи спорт како би обогатила себе и своје партнере".
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