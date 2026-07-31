Потпуни хаос у ФИФА: Инфантина напустио најближи саветник

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник ФИФА Ђани Инфантино изложен је жестоком удару критичара због идеје да "прода" Свјетско првенство.
Предсједник ФИФА Ђани Инфантино представио је револуционарни план помоћу ког би се обогатио, заједно са Доналдом Трампом и још плејадом других бизнисмена, међутим није очекивао да ће му се то вратити као бумеранг. Готово да нема организације која је за сада подржала његов предлог, а на све то - напуштају га и најближи сарадници.
Тако је виши савјетник у ФИФА Карлос Кордеиро, иначе "десна рука" Ђанија Инфантина, одлучио да поднесе оставку. Незадовољан је с оним у шта се претворила ФИФА, што довољно говори о плану за "продају" Свјетског првенства.
"Као виши савјетник председника ФИФА, бивши банкар и доживотни љубитељ фудбала, не могу мирно да посматрам док ФИФА разматра продају удјела у Свјетском првенству. Да будем сасвим јасан: нисам учествовао у изради овог приједлога и недвосмислено му се противим. То је лош посао за све чланице ФИФА, лош посао за фудбал и лош посао за дугорочну будућност ове игре...", поручио је Кордеиро који се тако оградио од Ђанија Инфантина.
Прије тога су незадовољство овим пројектом прије свега истакле чланице УЕФА, које су одлучује да бојкотују турнире у организацији ФИФА, а затим су се побуниле и чланице КОНКАКАФ и АФЦ. То је више од две трећине свих чланица ФИФА.
Иако је ФИФА изашла са новим саопштењем у коме објашњава да "не продаје фудбал" и тражи да се свака нација изрази посебно, а не да то буде став конфедерација, јасно је шта је план.
ФИФА има за циљ да креира ћерку-компанију вредну 20 милијарди милијарди прода више од 20 одсто новог предузећа "FIFA Forward Enterprise" прикупљањем 4,2 милијарде долара од спољних инвеститора. Дакле, ФИФА планира да издвоји свој комерцијални и бизнис сектор (спонзорства, ТВ права, организацију такмичења) у посебну нову фирму, а у све то уплетен је и Трамп.
Тако би приватним инвеститорима (попут инвестиционих фондова или приватних компанија) продали акције/удио у тој новој комерцијалној фирми како би одмах прикупила свеж капитал у износу од око 4,2 милијарде долара.
Иначе, дао је рок свим Савезима да се изјасне до 19. септембра. Сви који прихвате добиће 40 милиона долара, а они који одбију - 10.
(Мондо)
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