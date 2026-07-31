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Пројекат бесплатних индивидуалних дефектолошких и логопедских третмана

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 13:43

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Пројекат бесплатних индивидуалних дефектолошких и логопедских третмана
Фото: Ustupljena fotografija

Пројекат бесплатних индивидуалних дефектолошких и логопедских третмана, који ЈУ Центар за социјални рад Бијељина реализује од 1. јуна, одвија се планираном динамиком и већ је показао колико је овакав вид подршке потребан нашој заједници.

Велико интересовање родитеља резултирало је тиме да су сви расположиви термини у овом кругу попуњени, и да je због великог броја пријава већ формирана и листа чекања за наредни циклус третмана.

Пројекат је намијењен дјеци узраста од двије до шест година, са посебним акцентом на рану интервенцију, која има кључну улогу у подстицању правилног развоја дјетета.

Услуге су у потпуности бесплатне, а реализују их стручни радници наше установе, колеге дефектолози и логопеди у адекватном радном окружењу.

Посебан значај пројекта огледа се у чињеници да предност при укључењу имају породице које нису у могућности да самостално финансирају овакве третмане. На тај начин Центар настоји да отвори своја врата широј заједници и омогући да стручна подршка буде доступна сваком дјетету коме је потребна, без обзира на материјалне могућности.

Највећу вриједност овог пројекта представљају резултати који су већ видљиви a који су уједно и најбоља потврда да овакве услуге имају велики значај и да одговарају на стварне потребе грађана.

Иако се тренутни циклус пројекта реализује у периоду од 1. јуна до 1. септембра, циљ наше установе је да овакви програми постану континуирана пракса.

У наредном периоду планиран је наставак бесплатних индивидуалних дефектолошких и логопедских третмана, као и обнављање пројекта сензорне интеграције, како би што већи број дјеце добио благовремену и квалитетну стручну подршку.

Центар за социјални рад Бијељина ће и у наредном периоду наставити да развија услуге које доприносе раној интервенцији, инклузији и унапређењу квалитета живота дјеце са потешкоћама и њихових породица, остајући мјесто подршке сваком појединцу у заједници.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Бијељина

ЈУ Центар за социјални рад Бијељина

Дјеца

здравље

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