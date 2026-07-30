Пожар не може да се обузда: Из Теслића траже интервенцију хеликоптера

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Велики пожар који је данас избио у фабрици дрвених сортимената "Елград" у Доњем Ранковићу не може да се обузда јер горе трупци и Цивила заштита Теслића затражила је помоћ хеликоптера Управе за вазухопловство МУП-а Републике Српске.
Начелник Цивилне заштите у Теслићу Дуле Борић рекао је Срни да су тражили помоћ хеликоптера јер се ватрена стихија приближава погону и ватрогасци воде тешку борбу да је обуздају.
Хроника
Испао из аутомобила: Преминуо младић (28)
Један од теслићких ватрогасаца рекао је Срни да је горе хиљаде кубика трупаца, да је веома висока температура и да губе битку са ватром.
Он је навео да је терену 30 возила, да су стигли у помоћ ватрогасци из Добоја, Тешња, Прњавора, Котор Вароша, Станара, Јелаха, као и из Добровољног ватрогасног друштва из Очауша.
Према његовим ријечима, ангажована је сва расположива механизација из теслићке "Дестилације" и "Водовода".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
3 ч0
Градови и општине
4 ч0
Најновије
23
05
23
01
23
01
22
55
22
54
Тренутно на програму