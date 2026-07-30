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Пожар не може да се обузда: Из Теслића траже интервенцију хеликоптера

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 21:21

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Припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Теслић боре се са великим пожаром који је избио у предузећу Елград, а због запаљеног складишта дрвених сортимената и фурнира ватра се великом брзином шири.
Фото: Facebook / Grad Teslić

Велики пожар који је данас избио у фабрици дрвених сортимената "Елград" у Доњем Ранковићу не може да се обузда јер горе трупци и Цивила заштита Теслића затражила је помоћ хеликоптера Управе за вазухопловство МУП-а Републике Српске.

Начелник Цивилне заштите у Теслићу Дуле Борић рекао је Срни да су тражили помоћ хеликоптера јер се ватрена стихија приближава погону и ватрогасци воде тешку борбу да је обуздају.

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Један од теслићких ватрогасаца рекао је Срни да је горе хиљаде кубика трупаца, да је веома висока температура и да губе битку са ватром.

Он је навео да је терену 30 возила, да су стигли у помоћ ватрогасци из Добоја, Тешња, Прњавора, Котор Вароша, Станара, Јелаха, као и из Добровољног ватрогасног друштва из Очауша.

Према његовим ријечима, ангажована је сва расположива механизација из теслићке "Дестилације" и "Водовода".

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Тагови :

Теслић

пожар

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