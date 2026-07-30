Град Бијељина скупио 154 тужбе

Аутор:АТВ редакција
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Град Бијељина тужен је пред надлежним судовима у 154 предмета којим се од града потражује 7,2 милиона КМ, наводи се у скупштинском материјалу који ће у августу бити пред одборницима.
Бијељина је у улози тужитеља у 21 предмету и потражује 324.000 КМ.
У ванпарничним поступцима који су произашли из експропријације некретнина по утврђеном општем интересу води се 25 предмета, преноси "Срна".
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У извршним предметима град Бијељина је у укупно 50 предмета, од чега у својству тражиоца извршења у 16 предмета, а у својству извршеника у 34 предмета.
Град као тражилац извршења потражује 244.320 КМ, а као извршеник дугује 103.300 КМ.
Директно или индиректно град се појављује и у другим предметима као једна од заинтересованих страна, а то су управни предмети којих има 2.700.
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То су предмети који се односе на преносе права у складу са Законом о стварним правима, излагање непокретности у складу са Законом о премјеру и катастру непокретности, као и такозваним предметима судског мијешања, који се не могу новчано изразити.
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