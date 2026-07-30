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Траже раднике за необичне послове: Плата и до 5.000 евра

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 19:16

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Новац
Фото: pexels/Willfried Wende

На ливади Терезијенвизе већ недељама одјекују чекић и бушилице. Изградња баварских пивских храмова започела је крајем јуна како би све било спремно за почетак највећег народног фестивала на свијету – Октоберфест.

Но, док се постављају дрвене конструкције и проводе километри цијеви за пиво, угоститељи воде другу битку – потрагу за радном снагом.

Плате за неке од послова иду и до 5.000 евра.

Иако се већина од око 13.000 радних мјеста попуни мјесецима унапријед, велики пивски шатори тик пред почетак фестивала још увијек ужурбано траже појачања.

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Притом се на списковима отворених позиција налазе занимања чије називе ван Баварске мало ко уопште разумије. Један од најнеобичнијих послова који се тренутно нуди у чувеном шатору Аугустинер јесте посао Гантера.

Гантери

Њихов задатак је да раде на мјестима гдје се чувено пиво и даље точи искључиво из традиционалних дрвених буради.

Сунце и врућина

Друштво

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Они прате потрошњу пива на шанковима, довозе тешке дрвене бурад из хладњача, одвозе празне и позиционирају их тако да точиоци могу да их отворе без застоја.

Хендштекер и Хендлгрилер

У шатору Традишн траже се радници за набадање пилећих прса на ражњеве, као и сами роштиљ-мајстори.

Лимошенкер

Особље задужено искључиво за припрему и точење безалкохолних пића.

Цајкенкасирер

Особе у шатору Шицен задужене за интерну контролу и обрачун интерних рачуна/бонова.

Са друге стране, за "Гантерере", пераче посуђа и раднике на монтажи високе напојнице не постоје, али рад на Октоберфесту многима представља прилику да буду дио јединственог свијета који траје свега неколико недјеља у години.

(Феникс Магазин)

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Тагови :

Плата

Радници

посао

Октоберфест

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