Траже раднике за необичне послове: Плата и до 5.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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На ливади Терезијенвизе већ недељама одјекују чекић и бушилице. Изградња баварских пивских храмова започела је крајем јуна како би све било спремно за почетак највећег народног фестивала на свијету – Октоберфест.
Но, док се постављају дрвене конструкције и проводе километри цијеви за пиво, угоститељи воде другу битку – потрагу за радном снагом.
Плате за неке од послова иду и до 5.000 евра.
Иако се већина од око 13.000 радних мјеста попуни мјесецима унапријед, велики пивски шатори тик пред почетак фестивала још увијек ужурбано траже појачања.
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Притом се на списковима отворених позиција налазе занимања чије називе ван Баварске мало ко уопште разумије. Један од најнеобичнијих послова који се тренутно нуди у чувеном шатору Аугустинер јесте посао Гантера.
Њихов задатак је да раде на мјестима гдје се чувено пиво и даље точи искључиво из традиционалних дрвених буради.
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Они прате потрошњу пива на шанковима, довозе тешке дрвене бурад из хладњача, одвозе празне и позиционирају их тако да точиоци могу да их отворе без застоја.
У шатору Традишн траже се радници за набадање пилећих прса на ражњеве, као и сами роштиљ-мајстори.
Особље задужено искључиво за припрему и точење безалкохолних пића.
Особе у шатору Шицен задужене за интерну контролу и обрачун интерних рачуна/бонова.
Са друге стране, за "Гантерере", пераче посуђа и раднике на монтажи високе напојнице не постоје, али рад на Октоберфесту многима представља прилику да буду дио јединственог свијета који траје свега неколико недјеља у години.
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