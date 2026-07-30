Трагедија у Америци: Дјечак спасио сестру из набујале ријеке па се утопио

Аутор:АТВ редакција
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Десетогодишњи дјечак утопио се након што је спасио 11-годишњу сестру из набујале ријеке у граду Пасаик у америчкој савезној држави Њу Џерзи, а истовремено се наставља потрага за десетогодишњом дјевојчицом која се води као нестала.
Несрећа се догодила у парку Пуласки, гдје се троје дјеце играло у близини реке Пасаик, преноси АП.
Због обилних падавина водостај је био знатно виши него иначе, а околности под којима су дјеца завршила у води још нису разјашњене.
Градоначелник Хектор Лора је рекао да је дјечак, док је тонуо, успио да одгурне сестру према стијенама и да је она тако успјела да изађе из воде.
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Један мушкарац који се затекао у парку покушао је да спасе дјецу прије доласка спасилаца, али га је јака ријечна струја спријечила да допре до њих.
(Срна)
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