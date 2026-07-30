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Србин ухапшен у Бечу: Упао у стан бившој партнерки, па насрнуо на полицајце

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 16:29

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Човјек држи у рукама лисице за хапшење.
Фото: АТВ

Држављанин Србије (37) ухапшен је у Бечу због сумње да је прекршио забрану приласка бившој партнерки (43), напао је у стану у четврти Отакринг, а потом насрнуо и на полицајца.

Ухапшени Србин је најприје на силу покушао да уђе у стан своје бивше партнерке. Према полицијским наводима, он је шутнуо улазна врата јер је желио да види свог сина, који није био код куће.

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- Србин је пријетио жени и наводно је постао физички насилан према њој. Када су полицајци стигли, мушкарац је био на степеништу, викао је према стану и дјеловао је пијан - наводи полиција.

Током истраге, испоставило се да је Србину већ изречена хитна мјера забране приласка бившој жени.

- Полицајци су намјеравали да га одведу у полицијску станицу ради даљег испитивања. Међутим, нападач је изненада побјегао. Убрзо након тога, зауставио се, стиснуо песнице и пријетио полицајцима који су узвртатили силом. Затим је приведен због сумње да је покушао да пружи отпор службеницима приликом хапшења - наводи портал ое24.

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О случају је обавијештено Јавно тужилаштво у Бечу и по њиховом налогу, оптужени је задржан у притвору.

Истрага о наводима о насилном уласку у стан бивше жене, пријетњама и наводном нападу је у току.

(Курир)

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