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Бизарно: Авион принудно слетио због пуњача за слушалице

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 16:11

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Авион је направа за летење чврсте конструкције
Фото: pexels/Diego Alexander

Авион швајцарске националне авиокомпаније Свис, који је летио на релацији Цирих – Њујорк, био је приморан на ванредно слијетање у америчкој савезној држави Мејн након што се у путничкој кабини појавио дим.

Накнадном истрагом утврђено је да је узрок инцидента била кутијица за пуњење бежичних слушалица, чија се литијумска батерија оштетила и почела прегријавати.

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Према информацијама авиокомпаније, кућиште за пуњење слушалица током лета склизнуло је испод сједишта, гдје је остало заглављено у механизму. Притисак је оштетио батерију, што је изазвало њено прегријавање и појаву дима у кабини.

Посада лета одмах је поступила у складу с прописаним безбједносним процедурама. Пилоти су одлучили преусмјерити авион на најближи аеродром у граду Бангор, док је кабинско особље употријебило противпожарну опрему и посебне заштитне торбе намијењене за руковање уређајима с прегријаним литијумским батеријама.

Захваљујући брзој и професионалној реакцији посаде, инцидент је окончан без посљедица по путнике. Након сигурног слијетања сви путници и чланови посаде, њих укупно 208, безбједно су напустили авион. Из компаније Свис истакли су да се сваки случај неидентификованог дима у кабини сматра озбиљном пријетњом те да је ванредно слијетање било једина исправна одлука.

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Након овог догађаја, авиокомпанија је још једном подсјетила путнике на правила која се односе на уређаје с литијумским батеријама. Током лета није дозвољена употреба екстерних батерија (павербанка) за пуњење других уређаја нити њихово допуњавање.

Путници могу унијети највише двије резервне батерије или павербанка, који морају бити смјештени у ручном пртљагу или код путника. Њихово одлагање у предвиђене претинце изнад сједишта или у чекирани пртљаг није дозвољено, а иста правила примјењују се и на електронске цигарете, пише "Блик".

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Тагови :

авион

Слушалице

Бежичне слушалице

принудно слијетање

принудно слијетање авиона

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