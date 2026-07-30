- Свакако морамо да размишљамо о будућности. Јер када се сукоб заврши, а сигурно хоће и завршиће се нашом побједом - и даље ћемо морати да управљамо неким трансфером људи из једног сектора у други и да се диверзификујемо. И то ће свакако бити неопходно - рекао је Медведев на омладинском форуму у Гвардејску у Тверској области, близу града Ржева.

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Према његовим ријечима, након Специјалне војне операције биће потребно и интегрисати постојеће војне технологије у цивилни сектор, а посебно дронове, јер многи сектори привреде захтијевају њихову употребу у свакодневном животу.

Он је истакао да је Русија сада водећа земља у производњи дронова.

- Ово и јесте будућност ове врсте трансфера између цивилног сектора и одбрамбене индустрије. И то ће бити веома корисно за земљу - додао је предсједник Јединствене Русије.

Осим тога, Медведев се осврнуо на злочине украјинских снага и поручио да треба да буду предмет кривичног поступка сличног суђењима нацистима у СССР-у.

- Правда увијек мора да побиједи, посебно када су у питању злочини почињени против цивила. То је ноћна мора. Сви који су умијешани морају бити пронађени и кажњени - рекао је он.

Такође је примјетио да западне земље воде идеолошки курс искривљавања руске историје и умањивања доприноса СССР-а побједи над нацизмом.

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Медведев је захвалио младима на очувању сјећања на војнике Црвене армије и на њиховој жељи да демонстрирају свој став који је у супротности са курсом који западне земље воде против Русије.

- Овај курс је повезан са фалсификовањем историје наше велике домовине, омаловажавањем заслуга нашег народа и свим врстама оптужби. Ово је дуо велике идеолошке теме - оцијенио је он.

(РТ Балкан)