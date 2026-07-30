Пољаку предложен притвор: Осумњичен за вандализам у Међугорју

Аутор:АТВ редакција
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Тужилаштво БиХ предложило је притвор држављанину Пољске Бартломјеју Краковјаку (31), осумњиченом за скрнављење и паљење вјерских објеката у Међугорју.
Притвор је предложен због опасности од бјекства и могућности да понови или доврши започето кривично дјело.
Из Тужилаштва БиХ саопштено је да је тужилац упутио приједлог за одређивање притвора Суду БиХ.
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Пољски држављанин осумњичен је да је 28. јула од 3.00 до 5.00 часова на подручју Међугорја оштетио и запалио више вјерских објеката, те да је својим поступцима изазвао општу опасност и подстицао вјерску и националну нетрпељивост.
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