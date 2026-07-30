Logo

Пољаку предложен притвор: Осумњичен за вандализам у Међугорју

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 15:13

Коментари:

0
Пољаку предложен притвор: Осумњичен за вандализам у Међугорју
Фото: Avaz

Тужилаштво БиХ предложило је притвор држављанину Пољске Бартломјеју Краковјаку (31), осумњиченом за скрнављење и паљење вјерских објеката у Међугорју.

Притвор је предложен због опасности од бјекства и могућности да понови или доврши започето кривично дјело.

Из Тужилаштва БиХ саопштено је да је тужилац упутио приједлог за одређивање притвора Суду БиХ.

Несрећа код Кладња

Хроника

Трагичан судар три возила у БиХ: Једно преминуло, има повријеђених

Пољски држављанин осумњичен је да је 28. јула од 3.00 до 5.00 часова на подручју Међугорја оштетио и запалио више вјерских објеката, те да је својим поступцима изазвао општу опасност и подстицао вјерску и националну нетрпељивост.

Промовисана прва снајперска пушка у Српској

Република Српска

Промовисана прва снајперска пушка развијена у Српској

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Међугорје

Предложен притвор

Тужилаштво БиХ

Вандализам

хапшење

Коментари (0)

Више из рубрике

Несрећа код Кладња

Хроника

Трагичан судар три возила у БиХ: Једно преминуло, има повријеђених

17 мин

0
Шокантан случај у Бањалуци: Жену и дијете држали заточене у стану!

Хроника

Шокантан случај у Бањалуци: Жену и дијете држали заточене у стану!

3 ч

2
Жена повријеђена у судару у Кнежеву, ухапшен пијани возач

Хроника

Жена повријеђена у судару у Кнежеву, ухапшен пијани возач

4 ч

0
Пуцњаве, убиства и покушаји ликвидација: Шта се дешава са безбједношћу у Сарајеву?

Хроника

Пуцњаве, убиства и покушаји ликвидација: Шта се дешава са безбједношћу у Сарајеву?

6 ч

2

  • Најновије

15

25

Дошао на тетовирање па убио човјека: Нови детаљи бруталног убиства

15

24

Једна особа страдала у пожару куће у Бањалуци

15

19

Медведев: Морамо размишљати о будућности, СВО ће се завршити нашом побједом

15

13

Пољаку предложен притвор: Осумњичен за вандализам у Међугорју

15

12

Трагичан судар три возила у БиХ: Једно преминуло, има повријеђених

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима