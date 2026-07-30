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Шокантан случај у Бањалуци: Жену и дијете држали заточене у стану!

Аутор:

Огњен Матавуљ
30.07.2026 12:07

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Шокантан случај у Бањалуци: Жену и дијете држали заточене у стану!
Фото: ATV

Бањалучка полиција ухапсила је Алмина Ђину из Травника и жену Ј.Ј. из Бањалуке због сумње да су више од мјесец дана противправно у стану држали жену и малољетно дијете из Приједора, доводећи их у заблуду причом о запослењу у иностранству.

У ПУ Бањалука наводе да су обоје ухапшени због сумње да су починили кривична дјела противправно лишење слободе и превара.

”Оперативним радом на терену полицијски службеници су дошли до сазнања да се у стану у Бањалуци, против своје воље налазе двије особе из Приједора”, саопштила је ПУ Бањалука.

Држани против своје воље

Додају да су предузимањем законом прописаних мјера и радњи и на основу прикупљених сазнања, полицијски службеници су идентификовали осумњичене.

”Утврђено је да су осумњичени од 20. јуна до 29. јула противправно држали у стану и ограничавали слободу кретања жени и малодобном дјетету, те су исту доводили у заблуду обећавајући јој запослење у иностранству, којом приликом су од исте у више наврата узели новац у одређеном износу”, наводе у полицији.

Жена и дијете пронађени и ослобођени

Додају да су захваљујући поступању полиције оштећена жена и дијете су пронађени и ослобођени из објекта, у којем су држани против своје воље.

”По наредбу суда извршен је претрес стана, просторија и возила које користе осумњичени и том приликом су пронађени и одузети предмети који се могу довести у везу са извршењем наведених кривичних дјела”, наводе у полицији.

О свему је обавијештено Окружно јавно тужилаштво у Бањалуци. Након криминалистичке обраде осумњичени ће бити спроведени у тужилаштво уз извјештај о почињеном кривичном дјелу.

Осумњичени Ђино и раније је довођен у везу са преварама.

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Тагови :

противправно лишење слободе

превара

Бањалука

Приједор

хапшење

ПУ Бањалука

Алмин Ђино

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