Скандал у Хрватској: Педофилија у католичкој цркви, свештеник разријешен

Аутор:АТВ редакција
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Свештеник у Хрватској којег је бивши питомац католичког семеништа оптужио за вишегодишње сексуално злостављање разријешен је дужности жупника у парохији коју је недавно преузео, преноси Дневник.хр позивајући се на изворе из католичке цркве.
Према тим наводима, надлежни бискуп донио је одлуку да свештеника удаљи са службе и примјени мјере предвиђене црквеним смерницама за заштиту малољетника док траје разматрање случаја.
Оптужбе се односе на догађаје који су, према исказу особе која тврди да је била жртва, почели почетком 2000-их година, када је похађала семениште као малољетник. Наводно злостављање, како се наводи, трајало је више година.
Случај је први пут пријављен још 2012. године, када је тадашњи студент богословије у Бечу о свему поверио колеги. Након тога информације су стигле до тадашњег пожешког бискупа Антуна Шкворчевића, који је покренуо интерну провјеру преко једног свештеника. Иако су, према наводима медија, прикупљени материјали указивали на основаност оптужби, поступак тада није добио епилог.
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У међувремену, предмет је доспио и пред државне органе. Хрватско државно тужилаштво потврдило је да се спроводи истрага, док је полиција, према незваничним информацијама, контактирала особу која је изнијела оптужбе ради давања исказа.
Поред првобитне пријаве, појавило се још неколико особа које тврде да су биле жртве сексуалног злостављања током боравка у семеништу. Полиција је саопштила да и те наводе провјерава у оквиру одвојених извида.
Уколико се оптужбе потврде, радило би се о случајевима у којима су наводне жртве у вријеме спорних догађаја биле малољетне, будући да је Међубискупијско семениште на загребачкој Шалати средњошколска установа намјењена образовању будућих свештеника.
Надлежне институције за сада нису изнеле више детаља о току поступка, наводећи да су провере и даље у току.
(дневник)
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