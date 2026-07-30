Ухапшен серијски лопов: Направио штету већу од 37.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Загребачка полиција привела је 35-годишњег мушкарца осумњиченог за низ кривичних дијела почињених у источном дијелу Загреба и Дугом Селу.
Мушкарац је, наводно у сарадњи са још тројицом непознатих починилаца, између марта и јула починио укупно 26 кривичних дјела, укључујући крађу, пљачку и фалсификовање докумената. Укупна штета процјењује се на више од 37.000 евра, према подацима полиције.
Према полицијском извјештају, 35-годишњак је осумњичен да је починио 16 крађа између средине марта и краја јула.
Поступио је по претходном договору са својим помагачима, а њихова мета су биле продавнице на подручју Дугог Села, Сесвета и Дубраве.
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У осам наврата је крао сам, док је у осталих осам имао помоћ. Улазио би у продавнице, узимао парфеме, козметику и одјећу са полица, а затим бјежао.
Осумњичени се терети и за осам тешких крађа почињених на дрзак начин. Од краја априла до почетка јула, у пратњи једне или више непознатих особа, улазио је у продавнице на подручју Дугог Села. Тамо је крао парфеме пред запосленима, игноришући њихова упозорења да престану и побјегао са пленом.
Поред тога, почетком јула, он је са сарадником провалио у кућу 64-годишњег мушкарца на Максимиру, одакле су украли парфем, наочаре за сунце и новац.
Међу најтежим кривичним дјелима за која је оптужен је пљачка.
Сумња се да је крајем маја, заједно са још двојицом непознатих мушкараца, починио разбојништво над малољетником на подручју Дугог Села.
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Понудили су му превоз од Сесвета до Дугог Села, а током вожње су му пријетили ножем и украли ланац који је носио око врата.
Истрагом је утврђено и кривично дјело фалсификовања исправе.
Осумњичени се средином маја са двије непознате особе одвезао до продавнице у Сесветама. За крађу су користили аутомобил са неодговарајућим загребачким регистарским таблицама.
Штета и извјештавање
Материјална штета је процијењена на 37.267 евра.
Након завршене криминалистичке истраге, осумњичени 35-годишњак предат је притворском надзорнику. Полиција је против њега поднијела посебан извјештај Општинском државном тужилаштву у Загребу.
(индекс)
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