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Ухапшен серијски лопов: Направио штету већу од 37.000 евра

Аутор:

АТВ редакција
30.07.2026 10:26

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Хрватска полиција
Фото: pexels/Anton Kudryashov

Загребачка полиција привела је 35-годишњег мушкарца осумњиченог за низ кривичних дијела почињених у источном дијелу Загреба и Дугом Селу.

Мушкарац је, наводно у сарадњи са још тројицом непознатих починилаца, између марта и јула починио укупно 26 кривичних дјела, укључујући крађу, пљачку и фалсификовање докумената. Укупна штета процјењује се на више од 37.000 евра, према подацима полиције.

Серија крађа у продавницама

Према полицијском извјештају, 35-годишњак је осумњичен да је починио 16 крађа између средине марта и краја јула.

Поступио је по претходном договору са својим помагачима, а њихова мета су биле продавнице на подручју Дугог Села, Сесвета и Дубраве.

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У осам наврата је крао сам, док је у осталих осам имао помоћ. Улазио би у продавнице, узимао парфеме, козметику и одјећу са полица, а затим бјежао.

Дрске рације и провале у куће

Осумњичени се терети и за осам тешких крађа почињених на дрзак начин. Од краја априла до почетка јула, у пратњи једне или више непознатих особа, улазио је у продавнице на подручју Дугог Села. Тамо је крао парфеме пред запосленима, игноришући њихова упозорења да престану и побјегао са пленом.

Поред тога, почетком јула, он је са сарадником провалио у кућу 64-годишњег мушкарца на Максимиру, одакле су украли парфем, наочаре за сунце и новац.

Пријетио малољетнику ножем

Међу најтежим кривичним дјелима за која је оптужен је пљачка.

Сумња се да је крајем маја, заједно са још двојицом непознатих мушкараца, починио разбојништво над малољетником на подручју Дугог Села.

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Понудили су му превоз од Сесвета до Дугог Села, а током вожње су му пријетили ножем и украли ланац који је носио око врата.

Коришћење лажних регистрација

Истрагом је утврђено и кривично дјело фалсификовања исправе.

Осумњичени се средином маја са двије непознате особе одвезао до продавнице у Сесветама. За крађу су користили аутомобил са неодговарајућим загребачким регистарским таблицама.

Штета и извјештавање

Материјална штета је процијењена на 37.267 евра.

Након завршене криминалистичке истраге, осумњичени 35-годишњак предат је притворском надзорнику. Полиција је против њега поднијела посебан извјештај Општинском државном тужилаштву у Загребу.

(индекс)

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Тагови :

Пљачка

Хрватска

ухапшен мушкарац

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