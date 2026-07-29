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Забрањено купање на више црногорских плажа: Постављене црвене заставице

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 18:16

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Crna Gora more
Фото: Pexels

На више цргороских плажа забрањено је купање због лошег квалитета морске воде усљед изливања отпадних вода.

На барској плажи Жукотрлица у Шушању уведена је забрана купања на мјестима "Жукотрлица 02" и "Жукотрлица 03" након што су анализе показале лош квалитет морске воде.

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Црвене заставице постављене су и на купалиштима "Словенска плажа 01" и "Пржно" у Будви.

До проблема је дошло након што је јизливање отпадних вода у море код Шушањске плаже, уз појаву мутне воде и непријатан мирис.

Надлежне службе су обавијештене, а на мјестима гдје је вода небезбједна за купање остаје забрана док се не утврди побољшање квалитета.

Изливање канализације у море

Медији су и раније извјештавали да је купаче на Шушањској плажи у Бару ове седмице непријатно изненадило изливање канализације у море на најмање два мјеста.

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Након низа непријатних ситуација, услиједила је и реакција родитеља дјеце која љетују у Црној Гори.

Тамошње амбуланте су пуне малишана који имају исте симптоме, а то су дијареја, повраћање, малаксалост и температура, док педијатри упозоравају да су главни узрок бактерије у плићаку које се јављају, између осталог, као посљедица изливања канализације у море.

(Информер)

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Тагови :

Црна Гора

Плажа

Забрањено купање

квалитет воде

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