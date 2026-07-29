До овог датума избјегавајте тешке послове: Ово су према народном вјеровању ''љути свеци''

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Када крајем јула небо изненада потамни, сијевну муње и загрми, старији људи често ће изговорити исту реченицу: "Почели су љути свеци."
Овај израз вијековима се преноси с кољена на кољено и везује се за три велика празника – Огњену Марију (30. јул), Светог пророка Илију (2. август) и Благу Марију (4. август).
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Многи вјерују да управо између ова три велика црквена празника – Огњене Марије, Светог пророка Илије и Благе Марије – природа показује своју највећу снагу. Зато су наши преци у том периоду били посебно опрезни: одлагали су радове у пољу, избјегавали свађе и молили се да њихову кућу заобиђу гром, град и пожар. Ипак, оно што многи не знају јесте да Српска православна црква не учи да су ово "љути" или строги светитељи који кажњавају људе. Израз "љути свеци" припада искључиво народном вјеровању и предању, насталом у вријеме када је живот зависио од сваке капи кише и сваког сунчаног дана.
Назив није настао зато што су светитељи заиста "љути", већ зато што њихови празници падају у период године када су најчешће јаке љетне олује, грмљавина, удари грома, град и пожари изазвани високим температурама.
За сељака који је цијеле године обрађивао земљу, једно невријеме могло је да уништи сав род. Зато су ови дани поштовани више од многих других празника, а људи су вјеровали да их треба провести у миру, молитви и без тешких послова како не би навукли несрећу на себе и своје домаћинство.
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Огњена Марија, односно Света великомученица Марина, празнује се 30. јула и сматра се првим од такозваних "огњених дана". Њено име народ је повезао са ватром и огњем, па су настала вјеровања да на празник не треба радити у пољу, косити, жети, палити ватру без потребе нити започињати велике послове.
У многим крајевима Србије вјеровало се да се тог дана посебно треба молити за заштиту куће, усјева и стоке од пожара и удара грома. Такође, у многим породицама задржао се обичај да се на Огњену Марију у руке не узимају нож, виљушка и маказе, према народном вјеровању да ова светитељка може да "пошаље змије" свакоме ко на њен празник у руке узме неко сјечиво.
Само три дана касније, 2. августа, вјерници обиљежавају празник Светог Илије. У Библији је он један од највећих пророка Старог завета, познат по својој непоколебљивој вјери. Међутим, у народној традицији заузима посебно мјесто као господар громова и муња. Вјеровало се да јури небом у ватреним кочијама и да се тутњава његових кола чује сваки пут када загрми.
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Због тога се на његов празник није одлазило на њиве нити су људи обављали тешке послове на отвореном.
Посљедња у овом низу је Блага Марија, која се обиљежава 4. августа. У народу се вјерује да њен празник означава крај периода познатог као "огњени" или "љути дани".
За разлику од Огњене Марије, уз коју се везују ватра и непогоде, Блага Марија у народном предању симболизује смирење, благост и заштиту дома. У многим крајевима вјеровало се да тек послије њеног празника пролази највећа опасност од љетних олуја. Зато се често говорило: "Од Огњене до Благе Марије природа показује своју силу."
Српска православна црква наглашава да светитељи нису они који шаљу казне, невремена или пожаре. Они представљају примјер хришћанског живота и молитвене заступнике пред Богом.
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Вјеровања о "љутим свецима" део су богате народне традиције која се вијековима развијала упоредо са црквеним календаром. Настала су у вријеме када људи нису могли да објасне природне појаве, па су најопаснији дио љета повезивали са празницима који се тада обиљежавају.
(ЖенаБлиц)
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