Грађевинска машина изазвала највећи пожар у новијој историји Шпаније

Аутор:АТВ редакција
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Нови детаљи истраге показали су да је највећи шумски пожар у историји Шпаније, који је захватио 50.000 хектара земљишта, највјероватније изазван радом тешке грађевинске механизације у општини Бургогондо.
Механизација је радила упркос забрани употребе такве опреме због изузетно високог ризика од избијања пожара.
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Шпанска влада је због катастрофе прогласила ванредну ситуацију од националног значаја.
Истрагу, коју води Служба за заштиту природе (SEPRONA) шпанске Цивилне гарде, покренута је одмах након избијања пожара.
Према резултатима истраге, варнице настале током радова запалиле су околну вегетацију, углавном изузетно суво ниско растиње исушено високим љетним температурама.
Истражиоци наводе да материјални докази прикупљени на мјесту пожара потврђују ову верзију догађаја. Међу доказима су свјежи трагови гусјеница багера, као и индиције да је непосредно прије избијања пожара кориштен хидраулични чекић.
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Истрагом је утврђено да је багер радио без неопходног административног одобрења, као и да није испуњавао прописе који обавезују власнике механизације која може изазвати варничење да посједују одговарајућу противпожарну опрему.
Власник и руковалац машине осумњичени су за изазивање шумског пожара и кривично дјело против природних ресурса и животне средине, уз отежавајуће околности јер је пожар угрозио подручја у близини насељених мјеста и нанио огромну штету природним екосистемима.
Како преноси Ел Паис, власник багера и руковалац машине ухапшени су убрзо након избијања пожара и саслушани због сумње да су одговорни за катастрофу, након које је шпанска влада прогласила ванредну ситуацију од националног значаја.
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Власник багера је у међувремену пуштен да се брани са слободе по налогу тужилаштва, док се истрага наставља.
У тренутку пуштања власника на слободу пожар је захватио око 9.000 хектара, а није се очекивало да ће достићи размјере које је касније имао, наводе извори из Цивилне гарде.
Према наводима извора блиских истрази, власник машине одбио је да да изјаву истражиоцима, док је руковалац тврдио да су варнице настале од ланаца возила приликом повлачења са терена, а не током извођења радова.
Навео је да су напуштали локацију управо зато што је регионална влада Кастиље и Леона забранила употребу механизације у шумским подручјима која може изазвати пожар, преноси Глас Српске.
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Међутим, више свједока оспорило је ту верзију, тврдећи да су осумњичени управљали багером у тренутку када је пожар избио, упркос важећој забрани извођења радова.
Истражиоци сматрају да највећу одговорност сноси власник багера, који је, према сумњама, наложио запосленом да настави радове и поред забране регионалних власти.
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