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Нестало 20 младих фудбалера из Етиопије

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 17:04

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Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Тим од 20 фудбалера из Етиопије нестао је. Млади фудбалери узраста од 14 до 17 година нису се вратили кући након турнира "Готија куп" у шведском граду Гетеборгу, објавио је лист "Гетеборгс постен".

Посљедњег дана турнира, школски администратор је наводно открио да је етиопски тим, који је боравио у школи, отишао без претходне најаве, након чега су организатори контактирали полицију, која је пријавила нестанак особа.

Власти су касније саопштиле да се нестали играчи нису вратили у Етиопију.

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Лист пише да је веома вјероватно да је ријеч о добровољном бјекству како би се избјегао повратак у земљу.

Локална полиција наводно није пронашла знаке илегалних активности, попут трговине људима.

(Срна)

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Тагови :

Етиопија

нестали фудбалери

Шведска

фудбалер

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