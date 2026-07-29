Нестало 20 младих фудбалера из Етиопије

Аутор:АТВ редакција
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Тим од 20 фудбалера из Етиопије нестао је. Млади фудбалери узраста од 14 до 17 година нису се вратили кући након турнира "Готија куп" у шведском граду Гетеборгу, објавио је лист "Гетеборгс постен".
Посљедњег дана турнира, школски администратор је наводно открио да је етиопски тим, који је боравио у школи, отишао без претходне најаве, након чега су организатори контактирали полицију, која је пријавила нестанак особа.
Власти су касније саопштиле да се нестали играчи нису вратили у Етиопију.
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Лист пише да је веома вјероватно да је ријеч о добровољном бјекству како би се избјегао повратак у земљу.
Локална полиција наводно није пронашла знаке илегалних активности, попут трговине људима.
(Срна)
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