Евакуација становништва у Турској због ватрене стихије

Аутор:АТВ редакција
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Шумски пожар на западу Турске приморао је власти да евакуишу више десетина домова и дијелове локалне болнице, док се ватрогасци боре са пожаром из ваздуха и са земље, јављају државни медији позивајући се на званичнике.
Пожар је избио на пољопривредном земљишту у егејском туристичком мјесту Мугла, а потом га је јак вјетар проширио на оближњу шуму, јавила је агенција Анадолија.
У округу Сејдикемер евакуисано је укупно 65 становника из 43 домаћинства, док су испражњени дијелови јавне болнице, удаљене око три километра од пожара.
Узрок пожара за сада није познат.
У гашењу ватре учествује пет авиона и 12 хеликоптера, као и 373 припадника ватрогасне службе.
Ауто-пут Анталија-Сејдикемер затворен је због пожара и гистог дима. На снимцима које су емитовали локални медији приказано је како пламен допире до путева, преноси Срна.
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