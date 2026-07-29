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Евакуација становништва у Турској због ватрене стихије

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 14:58

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Пожар у Турској у току евакуација становништва
Фото: Anadolu/Onur Çadır

Шумски пожар на западу Турске приморао је власти да евакуишу више десетина домова и дијелове локалне болнице, док се ватрогасци боре са пожаром из ваздуха и са земље, јављају државни медији позивајући се на званичнике.

Пожар је избио на пољопривредном земљишту у егејском туристичком мјесту Мугла, а потом га је јак вјетар проширио на оближњу шуму, јавила је агенција Анадолија.

У округу Сејдикемер евакуисано је укупно 65 становника из 43 домаћинства, док су испражњени дијелови јавне болнице, удаљене око три километра од пожара.

Узрок пожара за сада није познат.

У гашењу ватре учествује пет авиона и 12 хеликоптера, као и 373 припадника ватрогасне службе.

Ауто-пут Анталија-Сејдикемер затворен је због пожара и гистог дима. На снимцима које су емитовали локални медији приказано је како пламен допире до путева, преноси Срна.

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Тагови :

Турска

пожар

Велики шумски пожар

евакуација

ватра

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