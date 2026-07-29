Пожар угрожавао пчелињак и објекте: Ватрогасци подсјетили на забране

Аутор:АТВ редакција
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Данас у послијеподневним часовима избио је пожар на подручју Моска, код Требиња, при чему су били угрожени пчелињак и помоћни објекти.
"Захваљујући брзој и координисаној реакцији Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње, мјештана и Добровољног ватрогасног друштва Моско–Јасен, пожар је брзо локализован и успјешно саниран, чиме су спријечене веће материјалне штете", изјавио је командир ТВСЈ Дејан Кашиковић.
Ватрогасци су апеловали на све грађане да буду крајње одговорни и опрезни.
"Пред нама су дани са тропским температурама, а свједоци смо да разорни пожари широм Европе свакодневно односе људске животе, уништавају домове, шуме и пољопривредна добра. Довољан је један тренутак непажње да изазове катастрофалне посљедице", поручују.
Подсјетили су да је због тога строго забрањено паљење ватре на отвореном простору, спаљивање корова и биљног отпада, као и свако друго понашање које може изазвати пожар. Заштита живота, имовине и природе заједничка је одговорност свих нас.
Уочени дим или пожар одмах пријавите на број 123.
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