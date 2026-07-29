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Пожар угрожавао пчелињак и објекте: Ватрогасци подсјетили на забране

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 15:38

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Пожар код Требиња
Фото: АТВ

Данас у послијеподневним часовима избио је пожар на подручју Моска, код Требиња, при чему су били угрожени пчелињак и помоћни објекти.

"Захваљујући брзој и координисаној реакцији Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Требиње, мјештана и Добровољног ватрогасног друштва Моско–Јасен, пожар је брзо локализован и успјешно саниран, чиме су спријечене веће материјалне штете", изјавио је командир ТВСЈ Дејан Кашиковић.

Ватрогасци су апеловали на све грађане да буду крајње одговорни и опрезни.

Пожар код Требиња
Пожар код Требиња

"Пред нама су дани са тропским температурама, а свједоци смо да разорни пожари широм Европе свакодневно односе људске животе, уништавају домове, шуме и пољопривредна добра. Довољан је један тренутак непажње да изазове катастрофалне посљедице", поручују.

Подсјетили су да је због тога строго забрањено паљење ватре на отвореном простору, спаљивање корова и биљног отпада, као и свако друго понашање које може изазвати пожар. Заштита живота, имовине и природе заједничка је одговорност свих нас.

Уочени дим или пожар одмах пријавите на број 123.

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Тагови :

пожар

Требиње

Ватрогасци

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