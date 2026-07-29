Ћосић: Доприносимо нашим општинама као ниједна градска администрација до сада

- Јуче смо, за упола краће вријеме од уговореног рока, завршили и званично отворили новоизграђени кружни ток код Аутобуске станице на Палама, пројекат вриједан 997.000 КМ са ПДВ-ом, за који је Град Источно Сарајево обезбиједио двије трећине средстава, док је преостали дио издвојила Влада Републике Српске - подсјетио је Ћосић.

Он је најавио да се планира нови асфалт на саобраћајници која води од овог кружног тока до тунела на излазу из Пала, као и да почне изградња другог кружног тока, код тржног центра "Бартула", за што је урађена комплетна пројектна документација и чека се да Јавно предузеће Путеви Републике Српске распише тендер, преноси Срна.

Према његовим ријечима, у овој години очекује се и расписивање тендера за изградњу мултифункционалног објекта Градске куће на Палама, гдје ће бити смјештена и општинска администрација, Музеј Одбрамбено-отаџбинског рата и резиденција предсједника Републике Српске.

- Када томе додамо оно што радимо на Јахорини - саобраћајницу од Пољица према Шатору, те асфалтирање локалних саобраћајница у свим дијеловима општине, што никада до сада Градска управа Источно Сарајево није радила, па финансирање изградње расвјете, подршку завршетку изградње Саборног храма, плус планирану изградњу цркве посвећене Светом Стефану на Голом Корану, јасно се види да сви наши планови када је ријеч о општини Пале почињу да се претварају у видљиве резултате - истакао је градоначелник.

Ћосић је напоменуо да је то директан допринос Градске управе Источно Сарајево модернизацији Пала и даљем развоју ове општине, како урбаних, тако и руралних дијелова.

Ћосић је навео да Пале нису једина градска општина у коју се улаже, те да Градска управа ради и у осталим општинама у саставу града.

Он је навео Соколац и завршетак тендера за проширење капацитета основне школе вриједног скоро 540.000 КМ, као и завршетак саобраћајнице према Српском војничком спомен-гробљу Нови Зејтинлик.

- Ту је и уређење објекта у кругу некадашњег предузећа "Фаминекс", који смо прошле године од општине Соколац купили за 490.000 КМ, а сада га адаптирамо као просторије Градске управе у којима ће бити смјештене одређене градске службе у којима ће људи са Сокоца моћи једноставније и брже да заврше своје послове из надлежности Града - рекао је Ћосић за Срну.

Ћосић је навео да је у Источном Старом Граду, за спољашње уређење код зграде општине и објеката у непосредној близини, издвојено више од 530.000 без ПДВ-а.

- А ту смо раније издвојили и 250.000 КМ за изградњу нове, вишенамјенске скупштинске сале за потребе општине Источни Стари Град, са 80 сједишта, холом и тоалетима - рекао је Ћосић.

Ћосић је навео да се у Источном Новом Сарајеву, у оквиру Плана капиталних инвестиција, планира издвајање 300.000 КМ за реконструкцију и асфалтирање улица, што ће са 300.000 КМ које издваја Влада Републике Српске, бити укупно 600.000 КМ за те намјене у овој општини.

- Ту је и куповина простора за Територијалну ватрогасно-спасилачку јединицу у овој општини. Много је урађено и до сада, од реконструкције расвјете у спортској дворани на Тргу Републике Србије до изградње и уређивања паркова - навео је градоначелник.

У општини Источна Илиџа, додао је Ћодсић, Град је са 550.000 КМ финансирао куповину пословног простора за проширење галерије "Жарко Видовић" у оквиру Центра за културу и информисање.

- Такође, на приједлог општине, финансирамо и изградњу пнеуматске хале са вјештачком травом за комплекс Спортско-рекреативног центра Источна Илиџа. То ће коштати око 450.000 КМ, а радови су започети - додао је Ћосић.

Он каже да ни подршка Трнову није изостала, гдје се, осим на инфраструктуру, обраћа пажња и на чињеницу да дио највећег туристичког потенцијала Јахорине лежи и на територији ове општине.

- На тој страни ове олимпијске планине смо изградили клизалиште вриједности скоро 200.000 КМ. У Трнову смо као Град отворили и своје просторије у којима је смјештен Туристички инфо-центар, који дјелује у оквиру градске Туристичке организације, а који ће бити полазна тачка са које ће кретати сва прича о промоцији туризма у овој општини - подсјетио је Ћосић.

Ћосић је рекао да понекад има утисак да се у јавности много лакше примијети оно што није урађено него оно што јесте и онда се, посебно на друштвеним мрежама, јавља нека недефинисана негативност и својеврсна депресија.

Ћосић каже да се голим оком може видјети допринос који Градска управа даје на подручју цијелог Источног Сарајева, што никада раније није био случај.

- Неке активности су дневне, одмах видљиве, а неке су дугорочне и резултат ће дати тек за неколико година. Наш посао није да бројимо лајкове, него да градимо Источно Сарајево. Зато ћемо наставити да радимо, за овај град и за све његове људе, па и оне који воле да нас не воле - поручио је Ћосић.