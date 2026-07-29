Минић: Надлежни да утврде на основу којих критеријума Елфета Весели користи погодности

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић затражио је од надлежних институција да хитно провјере све околности и утврде на основу којих критеријума је могуће да Елфета Весели, осуђена за монструозно убиство дванаестогодишњег Слободана Стојановића, слободно шета Илиџом и користи погодности које практично личе на годишњи одмор.
Минић је нагласио да је та информација узнемирујућа.
"За овако свиреп злочин добила је казну која је већ понизила српске жртве. Све додатне повластице су још једно роварење по отвореној рани мог народа", објавио је Минић на Иксу.
Дванаестогодишњи Слободан убијен је у Каменици код Зворника када се вратио по пса након што је са родитељима избјегао из села, а његово тијело је пронађено 13. јуна 1993. године у масовној гробници на брду Ждријепци код Јошанице.
Узнемирујућа је информација да се Елфета Весели, осуђена за монструозно убиство дванаестогодишњег Слободана Стојановића, слободно шета Илиџом и користи погодности које практично личе на годишњи одмор.— Саво Минић (@minic_savo) July 29, 2026
Тражим од надлежних институција да хитно провјере све околности и утврде на…
Масовну гробницу пронашли су и откопали припадници Војне полиције из Милића, а идентификација је обављена у Ватрогасном дому у Зворнику.
Према налазима патолога Зорана Станковића, дијете је свирепо убијено, стомак му био пререзан у облику крста и имао је видљиве повреде главе.
Тијело је идентификовано ДНК анализом. Након тога је сахрањен у Дрињачи.
За свирепо убиство дјечака, у првостепеном поступку осуђена је Елфета Весели на 10 година затвора, да би другостепеном пресудом, која је изречена децембра 2019. године, Апелационо вијеће суда БиХ повећало казну на 13 година
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