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Кошарац: Константни напади на СНСД - политички очај "Тројке"

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 11:08

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Сташа Кошарац
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац рекао је за Срну да се степен политичког очаја "тројке" најбоље огледа у константним нападима на СНСД, јер је евидентно да ништа друго не могу да понуде свом све малобројнијем гласачком тијелу.

Кошарац је рекао да су функционери странака "тројке" након замајавања јавности мантрама да ће кадрове СНСД "згрнути багером" и "помести метлама", добили реалност да у Сарајеву не могу одлучити ништа без сагласности Републике Српске.

Он је поручио да се о одрживим рјешењима може разговарати тек када се прихвати чињеница да се у Сарајеву пита Српска и да се мора уважити њен глас.

"Форто се упорно хвали да је обезбиједио помоћ за БХРТ, неуспјешно глумећи великог лидера. На сва звона `тројка` је обећавала новац из буџета институција БиХ и за БХРТ и за такозване институције културе. Наравно да ништа нема од тога, јер СНСД никада неће дати сагласност за то. Новца из буџета за те сврхе неће бити, јер се Српска пита у Сарајеву", нагласио је Кошарац.

Он је подсјетио да су средства која су дата РТВ БиХ дио акумулираног вишка прихода над расходом РАК-а и да су намијењена искључиво за унапређење и развој комуникација.

Кошарац је навео да су та средства дио сета пет везаних одлука којима је деблокирано укупно 18 милиона КМ за Српску.

"Дакле, `тројка` не би обезбиједила ни та средства за РТВ БиХ да истовремено није гласала за деблокаду 18 милиона КМ за Српску. Највећа иронија лежи у томе да је `тројка` од помпезног `згртања багером` и гласног најављивања политичког краја СНСД-а, заправо постала наш савезник и најбољи промотер наших политика", рекао је Кошарац.

На заједничком нивоу СНСД је, како је навео, остварио све оно што је у интересу Српске и српског народа.

"Шта је урадила `тројка`? Вртила се у зачараном кругу политичке неспособности, упорно покушавајући да властите поразе сарајевској јавности подвали као политичке побједе. Ни у томе нису успјели", закључио је Кошарац.

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Тагови :

Сташа Кошарац

ФБиХ

Тројка

СНСД

Милорад Додик

Един Форто

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