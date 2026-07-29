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Жена из Чапљине сјекиром демолирала ауто бившег партнера

Аутор:

Огњен Матавуљ
29.07.2026 11:32

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Жена из Чапљине сјекиром демолирала ауто бившег партнера

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против Г.М. (63) из Чапљине због сумње да је сјекиром полупала аутомобил ”шкода октавија”, власништво К.Ж. из Чајнича, с којим је била у емотивној вези.

Све се одиграло 18. маја ове године око 22 часа у улици Спрских војвода у Чајничу. Оптуженој је на терет стављено да је починила кривично дјело оштећење или одузимање туђе ствари.

”Свјесна свог дјеловања, чију је посљедицу хтјела, оптужена је ударцима ручном сјекирицом оштетила аутомобил ”шкода октавија”, власништво К.Ж. с којима је била у емотивној вези дужи временски период”, наводи се у оптужници.

Од фара до инструмент табле

Размјере оштећења на возилу најбоље приказују колико је оштећеној ”пукао филм”. У оптужници се наводи да су на ”шкоди” разбијена задња стоп свјетла, задње вјетробранско стакло, пнеуматик, задње десно бочно стакло, десни ретровизор, предње вјетробранско стакло, хауба, предњи десни фар, предња маска возила, предњи лијеви фар, лијеви ретровизор, задњи лијеви пнеуматик и инструмент табла.

Штета процијењена на 3.000 КМ

”Оштећени је поднио приједлог за кривично гоњење, а према одштетном захтјеву причињена му је материјална штета у износу од 3.000 КМ”, наводи се у оптужници.

Оптужницу је потврдио Основни суд у Фочи. Уколико се докаже кривица Г.М. пријети новчана казна или казна затвора до двије године.

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Тагови :

сјекиром полупала ауто

Оптужница

ОЈТ Требиње

Чапљина

Чајниче

оштећење возила

Љубавна веза

сјекира

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