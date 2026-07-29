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Младићи повријеђени у паду са квада код Мркоњић Града

Аутор:

АТВ редакција
29.07.2026 10:50

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Црвено-врни квад паркиран на планини.
Фото: Pexels/White Noiise

Младићи Н.М. из Мркоњић Града и М.Љ. из Аустрије повријеђени су приликом пада са квада на локалном путу у Шибовима код Мркоњић Града.

У ПУ Мркоњић Град наводе да се незгода догодила јуче око 16 часова.

”Дошло је до пада двије особе са четвороточкаша ”ЦФ МОТО” којим је управљао Н.М, а сувозач је био М.Љ. Обојица су задобили тјелесне повреде због чега су упућени на лијечење у Универзитетско клинички центар Републике Српске”, саопштила је ПУ Мркоњић Град.

полиција-Република Српска-грб полиције

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Додају да је увиђај извршила саобраћајна полиција из Мркоњић Града и рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.

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Тагови :

Саобраћајна незгода

квад

Мркоњић Град

УКЦ Републике Српске

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