Младићи повријеђени у паду са квада код Мркоњић Града

Аутор:АТВ редакција
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Младићи Н.М. из Мркоњић Града и М.Љ. из Аустрије повријеђени су приликом пада са квада на локалном путу у Шибовима код Мркоњић Града.
У ПУ Мркоњић Град наводе да се незгода догодила јуче око 16 часова.
”Дошло је до пада двије особе са четвороточкаша ”ЦФ МОТО” којим је управљао Н.М, а сувозач је био М.Љ. Обојица су задобили тјелесне повреде због чега су упућени на лијечење у Универзитетско клинички центар Републике Српске”, саопштила је ПУ Мркоњић Град.
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Додају да је увиђај извршила саобраћајна полиција из Мркоњић Града и рад на документовању саобраћајне незгоде је у току.
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