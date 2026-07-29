Шиповљанин осумњичен да је сјекиром посјекао пет комшијских крава

Аутор:АТВ редакција
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Полиција је покренула истрагу против М.М. из села Водица код Шипова због сумње да је сјекиром посјекао пет крава, власништво његовог комшије.
У ПУ Шипово наводе да је цијели случај јуче ујутро пријавио власник крава, наводећи да је након вербалне расправе од 26. јуна, М.М. сјекиром нанио посјекотине на пет његових крава.
”Изласком на лице мјеста полицијски службеници утврдили су да су наводи пријаве тачни, те пронашли М.М. из Шипова за којег постоје основи сумње да је починило кривично дјело мучење и убијање животиња”, саопштила је ПУ Мркоњић Град.
Додају да је о свим околностима и прикупљеним чињеницама обавијештен је дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука који је наложио да се након комплетирања предмета у редовној процедури достави извјештај против М.М. због сумње да је починио кривично дјело мучење и убијање животиња.
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