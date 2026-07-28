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Ко је Пољак ухапшен због вандализма у Међугорју: Пјешачио 4.500 километара

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 18:32

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Ко је Пољак ухапшен због вандализма у Међугорју: Пјешачио 4.500 километара
Фото: Avaz

Пољак Бартломјеј Влоџимјеж Краковјак, који је ухапшен због сумње да је запалио спољашњи дио олтара цркве Светог Јакова и оскрнавио Госпин кип у Међугорју, раније је био познат као ходочасник који је пјешке прешао више од 4.500 километара од Варшаве до овог херцеговачког светишта.

Његово име доспјело је у центар пажње након што га је полиција повезала с вандалским нападом који је шокирао вјернике у Међугорју.

Према наводима истражилаца, уз оштећене вјерске објекте пронађене су поруке на пољском језику, док је Госпин кип био премазан црном бојом и исписан натписом "Девил ин скирт".

У Међугорје је раније долазио као ходочасник

Краковјак је прије неколико година привукао пажњу јавности због несвакидашњег ходочашћа. Пјешке је прешао више од 4.500 километара од Варшаве до Међугорја, а своје путовање документовао је на друштвеним мрежама.

Пољски портал Opoka.news објавио је још 2017. године његово свједочење у којем је навео да је у Међугорје кренуо након што му је дијагностикована депресија, тражећи утјеху у вјери, преноси Аваз.

Како је тада испричао, умјесто одмора на мору или у планинама, отворио је Google Maps и одлучио да отпутује управо у Међугорје.

Његово ходочашће тада је представљано као примјер истрајности, дубоке вјере и личне жртве.

Вијест о хапшењу изазвала невјерицу

Због тога је информација да се његово име сада доводи у везу с вандализмом изазвала велико изненађење, посебно међу вјерницима који су пратили његово ходочашће.

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На друштвеним мрежама многи су подсјетили на његове раније објаве и пут до Међугорја, истичући да је тешко повјеровати да је ријеч о истој особи која је некада инспирисала хиљаде људи својим свједочењем вјере.

Истовремено, поједини корисници позвали су да се, прије доношења закључака, сачекају резултати истраге и правоснажна одлука надлежних институција.

Ухапшен код Љубушког

Подсјећамо, осумњичени је ухапшен у мјесту Черно код Љубушког, након инцидента у Међугорју.

Терети се да је запалио спољашњи дио олтара цркве Светог Јакова, као и да је оскрнавио Госпин кип на Подбрду.

Полиција наставља истрагу свих околности овог случаја.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Вандализам

Међугорје

хапшење

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