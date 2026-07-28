Ко је Пољак ухапшен због вандализма у Међугорју: Пјешачио 4.500 километара

Аутор:АТВ редакција
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Пољак Бартломјеј Влоџимјеж Краковјак, који је ухапшен због сумње да је запалио спољашњи дио олтара цркве Светог Јакова и оскрнавио Госпин кип у Међугорју, раније је био познат као ходочасник који је пјешке прешао више од 4.500 километара од Варшаве до овог херцеговачког светишта.
Његово име доспјело је у центар пажње након што га је полиција повезала с вандалским нападом који је шокирао вјернике у Међугорју.
Према наводима истражилаца, уз оштећене вјерске објекте пронађене су поруке на пољском језику, док је Госпин кип био премазан црном бојом и исписан натписом "Девил ин скирт".
Краковјак је прије неколико година привукао пажњу јавности због несвакидашњег ходочашћа. Пјешке је прешао више од 4.500 километара од Варшаве до Међугорја, а своје путовање документовао је на друштвеним мрежама.
Пољски портал Opoka.news објавио је још 2017. године његово свједочење у којем је навео да је у Међугорје кренуо након што му је дијагностикована депресија, тражећи утјеху у вјери, преноси Аваз.
Како је тада испричао, умјесто одмора на мору или у планинама, отворио је Google Maps и одлучио да отпутује управо у Међугорје.
Његово ходочашће тада је представљано као примјер истрајности, дубоке вјере и личне жртве.
Због тога је информација да се његово име сада доводи у везу с вандализмом изазвала велико изненађење, посебно међу вјерницима који су пратили његово ходочашће.
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На друштвеним мрежама многи су подсјетили на његове раније објаве и пут до Међугорја, истичући да је тешко повјеровати да је ријеч о истој особи која је некада инспирисала хиљаде људи својим свједочењем вјере.
Истовремено, поједини корисници позвали су да се, прије доношења закључака, сачекају резултати истраге и правоснажна одлука надлежних институција.
Подсјећамо, осумњичени је ухапшен у мјесту Черно код Љубушког, након инцидента у Међугорју.
Терети се да је запалио спољашњи дио олтара цркве Светог Јакова, као и да је оскрнавио Госпин кип на Подбрду.
Полиција наставља истрагу свих околности овог случаја.
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