Тежак удес у Бањалуци, полиција регулише саобраћај

Аутор:АТВ редакција
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На раскрсници код маркета "Ђурић“ у бањалучком насељу Дервиши данас се догодила саобраћајна несрећа у којој су учествовали аутомобил и мотор.
Полиција тренутно врши увиђај и регулише саобраћај на тој дионици.
Судар аутомобила и мотора на једној од прометнијих раскрсница у овом дијелу града изазвао је привремени застој и успорено одвијање саобраћаја.
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Пронађено тијело човјека несталог прошле седмице
На лицу мјеста се и даље налазе припадници Полицијске управе Бањалука који обезбјеђују локацију и предузимају све потребне радње на утврђивању околности и узрока ове незгоде.
Поред ове несреће десио се још један удес на релацији између кружног тока код "Тулипана" и кружног тока код "Центрума", у смјеру кретања према "Центруму", преноси "БЛ портал".
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