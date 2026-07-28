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Тежак удес у Бањалуци, полиција регулише саобраћај

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 16:27

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Удес код маркета Ђурић у Бањалуци
Фото: Вибер

На раскрсници код маркета "Ђурић“ у бањалучком насељу Дервиши данас се догодила саобраћајна несрећа у којој су учествовали аутомобил и мотор.

Полиција тренутно врши увиђај и регулише саобраћај на тој дионици.

Судар аутомобила и мотора на једној од прометнијих раскрсница у овом дијелу града изазвао је привремени застој и успорено одвијање саобраћаја.

Policija rs

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На лицу мјеста се и даље налазе припадници Полицијске управе Бањалука који обезбјеђују локацију и предузимају све потребне радње на утврђивању околности и узрока ове незгоде.

Поред ове несреће десио се још један удес на релацији између кружног тока код "Тулипана" и кружног тока код "Центрума", у смјеру кретања према "Центруму", преноси "БЛ портал".

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Бањалука

удес

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