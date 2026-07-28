Убио жену и шесторо дјеце: Потом запалио кућу, па пресудио себи

Аутор:АТВ редакција
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Након што је убио своју супругу и шесторо дјеце, мушкарац у Мичигену је запалио породичну кућу, па починио самоубиство. Тијела Кристофера и Аманде Каролкијевич, као и шесторо дјеце, пронађена су у њиховој породичној кући.
Капетан канцеларије шерифа округа Отава, Џејк Спаркс, изјавио је на конференцији за новинаре да су све жртве усмрћене ватреним оружјем.
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"Истрага у овом тренутку показује да је ријеч о убиству и самоубиству, при чему је пожар подметнут након убистава", рекао је Спаркс.
Према наводима канцеларије шерифа, постоје индиције да је пожар намјерно изазван на више мјеста у кући послије злочина, али се околности и даље истражују.
"Ово је незамислива трагедија коју можда никада нећемо у потпуности разумјети", саопштио је шериф Ерик ДеБур.
Полиција је на лице мјеста стигла након пријаве да се из куће шири бијели дим. Спаркс је тада описао ситуацију као "веома сложену".
Аманда је радила као замјенска учитељица у основној школи, а колеге и породица описивали су је као брижну и посвећену особу која је вољела своју породицу и ученике.
Њена мајка и очух, Беки и Стив Ловвил, поручили су:
"Цијенили смо сваки тренутак који смо провели са њом и њено шесторо дјеце. Ријечи не могу да опишу нашу тугу."
У објави локалног школског округа из јануара наведено је да је Аманда "увијек чинила више него што се од ње очекивало, посебно када су ученици пролазили кроз тежак период, показујући емпатију, стрпљење и бригу".
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Стравична породична трагедија потресла је Мичиген. Отац је, према полицији, убио супругу и шесторо дјеце, запалио кућу, а затим извршио самоубиство.
Аманда и Крис упознали су се 2008. године док су радили у једној компанији за производњу пића, а вјенчали су се у августу 2009. године.
Прво дијете добили су 2011. године, што је Аманда тада описала као "најљепши дан у мом животу (до сада)". Током наредних година добили су још двојицу синова, потом усвојили двије дјевојчице, а касније добили и још једног биолошког сина.
Сломљени чланови породице опростили су се од својих најмилијих.
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Амандина сестра Моли Цесна изјавила је:
"Све је као у магли. Молим вас, наставите да се молите за нас док покушавамо да схватимо шта се догодило. Наша срца су потпуно сломљена. Ријеч 'трагедија' није довољна да опише ово."
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