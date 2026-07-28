Трамп се састао са Нетанијахуом

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп састао се данас у Бијелој кући са израелским премијером Бењамином Нетанијахуом, непосредно након што је завршио разговор са украјинским предсједником Владимиром Зеленским.
Како преноси Ен-Би-Си, амерички предсједник и израелски премијер састају се први пут уживо након посљедње ескалације тензија између Израела и Ирана. Очекује се да ће главне теме разговора бити безбједносна ситуација на Блиском истоку, америчко-израелска сарадња и даљи дипломатски напори у региону.
Трамп је претходних дана изјавио да између њега и Нетанијахуа постоје одређена размимоилажења у вези са војним операцијама, али је оцијенио да су њихови ставови и даље "веома блиски".
Истовремено је истакао да са израелским премијером има "сјајан однос".
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Аксиос је у јуну објавио да је током телефонског разговора између двојице лидера дошло до тензија због израелске ескалације сукоба у Либану, за коју је Вашингтон сматрао да би могла да угрози преговоре САД и Ирана.
Трамп је неколико дана касније, у интервјуу за Њујорк пост потврдио да је разговарао са Нетанијахуом о израелским нападима у Либану, наводећи да није био љут, већ "помало узнемирен" због наставка борби.
"Не бих рекао љут. Био сам помало узнемирен његовим сталним сукобима са Либаном, знате, у једном тренутку сам рекао: "Биби, морамо ово да зауставимо, морамо то да зауставимо". Али имамо веома добар однос", рекао је Трамп.
Говорећи о политичкој будућности Нетанијахуа, Трамп је одбио да каже да ли подржава његов поновни избор, али је оцијенио да је израелски премијер био "одличан ратни предсједник" и додао да вјерује да би због тога требало да ужива значајну подршку јавности.
Након овог састанка, Трамп, Нетанијаху и Зеленски ће присуствовати сахрани републиканског сенатора Линдзија Грејема.
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