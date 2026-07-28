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У овом граду у наредним данима могло би да буде и 50 степени!

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 17:31

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vrućina sunce toplota
Фото: Pexel/ Fatih Turan

Нови топлотни талас захватиће Турску након краткотрајног захлађења прошле седмице, а очекује се да ће се до срijеде, 29. јула, у многим градовима температура попети изнад 40 степени, саопштио је турски Генерални директорат за метеорологију (МГМ).

Ове недјеље, поред Адане, у којој се, према прогнозама, очекује 50 степени, биће најврелије у Анталији, Дијарбакиру и Шанлиурфи.

Киша и јаки вјетрови очекују се у региону источног Црног мора, Киркларелију, Билеџику и Сакарји, док ће јаки вјетрови погодити југозапад Мраморног мора, приобални Егеј, југ и исток централне Анадолије и унутрашња подручја медитеранског региона.

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Власти упозоравају на ризик од шумских пожара у медитеранском и јужном егејском региону.

Због високе влажности, која ће појачати ефекат високе температуре, посебно у сриједу, стручњаци упозоравају грађане да избегавају дуже излагање сунцу, посебно између 11 и 16 часова, да пију много течности и савјетују старијим особама, дјеци и особама са хроничним болестима да предузму додатне мјере предострожности.

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Тагови :

топлотни талас

Турска

Температура

високе температуре ваздуха

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