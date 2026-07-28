''Омега блок'' и топлотна купола изнад Европе: Температуре преко 40 степени

Аутор:АТВ редакција
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Нови најављени топлотни талас у Европи би током преласка из јула у август модао да донесе изузетне врућине, уз могућност обарања температурних рекорда у појединим дијеловима континента.
Ово је данас објавио метеоролошки портал и страница за анализу екстремних временских појава у Европи, "Сјевере Wеатхер Еуропе".
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Према метеоролошким прогнозама, нови талас врућине биће посљедица атмосферског “Омега блока” и топлотне куполе која ће се формирати изнад Западне и Централне Европе, као и Медитерана.
Топла ваздушна маса из сјеверне Африке прошириће се према Европи, доносећи температуру изнад 40 степени Целзијуса.
Најизраженији утицај очекује се на Иберијском полуострву и у Француској, где би крајем јула и почетком августа температура могла да достигне 45 степени.
Како се топлотна купола буде померала ка истоку, екстремна врућина прошириће се на Њемачку, земље Бенелукса, Италију, Мађарску и већи дио сјеверног Балкана.
Метеоролошки модели указују на веома високу температуру у вишим слојевима атмосфере, што би могло да допринесе још једном интензивном топлотном таласу током љета 2026. године. Сува и веома топла ваздушна маса додатно ће повећати опасност од шумских пожара, посебно у јужној Француској и Шпанији, где су већ забиљежени велики пожари.
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Метеоролози упозоравају да ће се услови за избијање пожара проширити и на Централну Европу, јер би релативна влажност ваздуха могла да падне испод 20 одсто, стварајући изузетно повољне услове за брзо ширење ватре.
Дуготрајна температура од 35 до више од 40 степени током неколико дана може додатно да погорша постојеће услове суше и повећа топлотни стрес код људи и усева.
Због дуготрајног задржавања топле ваздушне масе, очекује се да ће ноћна температура остати висока, понегде између средњих и горњих 20 степени Целзијуса, што отежава опоравак организма од дневне врућине.
Стручњаци упозоравају да екстремна температура посебно угрожава старије особе, дјецу, хроничне болеснике и људе који раде на отвореном.
Топлотни таласи повезани су са повећаним ризиком од:
Прогнозе показују да би најјачи дио топлотног таласа средином недјеље могао да се задржи над западном и централном Европом, а затим да се помјери према југоистоку.
У Француској се очекује температура од 40 до 43 степена у западним и централним областима, док би у осталим деловима земље највиша дневне температура могла да буде између 34 и 39 степени.
У Шпанији и Португалу предвиђа се највиша температура од 42 до 46 степени у најтоплијим низијама, посебно крајем недјеље.
Италија, Балкан и Медитеран могли би се суочити са најјачим таласом врућине сезоне, са температуром од 40 до 43 степена током више дана.
Екстремна врућина прошириће се и на:
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За сјеверозападну Европу се очекује блажа температура због утицаја морских ваздушних маса.
Нови топлотни талас захватиће Турску након краткотрајног захлађења прошле седмице, а очекује се да ће се до среде, 29. јула, у многим градовима температура попети изнад 40 степени, саопштио је турски Генерални директорат за метеорологију (МГМ).
Ове недјеље, поред Адане, у којој се, према прогнозама, очекује 50 степени, биће најврелије у Анталији, Дијарбакиру и Шанлиурфи.
Киша и јаки вјетрови очекују се у региону источног Црног мора, Киркларелију, Билеџику и Сакарји, док ће јаки вјетрови погодити југозапад Мраморног мора, приобални Егеј, југ и исток централне Анадолије и унутрашња подручја медитеранског региона.
Власти упозоравао на ризик од шумских пожара у медитеранском и јужном егејском региону.
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Због високе влажности, која це појачати ефекат високе температуре, посебно у среду, стручњаци упозоравају грађане:
(Танјуг)
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