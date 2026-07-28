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Зашто сексуална привлачност слаби у дугим везама?

Аутор:

АТВ редакција
28.07.2026 16:22

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Љубав плажа
Фото: pexels/Gantas Vaičiulėnas

У дугој вези почетна сексуална привлачност ослаби или нестане, па многи партнери то доживљавају као знак да нешто у њиховом односу није у реду,

То је честа брига са којом се сусрећу и терапеути, али научни поглед на сексуалну жељу открива сложенију позадину тог осјећаја.

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Спонтана и респонзивна жеља

Лиценцирана социјална радница Шила Робинсон-Кис годинама објашњава клијентима да за квалитетан сексуални живот није неопходна стална сексуална привлачност према партнеру, преноси Вице.

У чланку за Psychology Today истиче да је привлачност само један од путева до узбуђења, уз додир, дивљење, осјећај емоционалне сигурности и заједничку историју. Истраживања о стабилним везама то потврђују и показују да сексуална жеља временом варира, а њен пад не мора да значи крај везе, већ њено сазријевање.

Терапеути разликују двије врсте жеље. Једна је спонтана, она изненадна и снажна какву често виђамо у филмовима и која доминира на почетку везе. Друга је респонзивна жеља, која се развија спорије и јавља се као реакција на подстицај – додир, емоционалну повезаност или физичку блискост.

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Код ње привлачност не претходи сексу, већ настаје током самог интимног односа. Истраживања показују да респонзивна жеља постаје уобичајена у дугим везама, због чега је чекање на спонтани осјећај привлачности често погрешна стратегија.

Примјер из праксе

Робинсон-Кис то илуструје примјером клијента којег назива Макс. Послије једанаест година брака потпуно је изгубио физичку привлачност према супрузи. Једне вечери посматрао ју је док се спремала за излазак и био је свјестан да изгледа одлично, али није осејћао ништа. Проблем је био у његовом приступу: годинама је сваки интимни тренутак унапријед процијењивао и одустајао ако не би осјетио почетно узбуђење.

Његов терапијски задатак био је когнитиван – требало је да престане да тражи „искру“ из прошлости и да се усредсреди на особу са којом је провео више од деценије.

"Невјероватно је да нас је поново зближила блискост за коју сам мислио да уништава наш однос“, рекао је на крају терапије.

"Све је било у начину на који сам размишљао", додао је.

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Нови темељи привлачности

Популарна култура често додатно погоршава ситуацију. Апликације за упознавање, романтичне комедије и савијети о везама деценијама изједначавају страст и узбуђење и стварају утисак да губитак једног значи и крај другог.

Парови који успијевају да дугорочно одрже испуњен сексуални живот обично су они који схвате да се привлачност може градити на новим темељима. Показује се да је за то довољно радити са оним што веза већ има – повјерењем, блискошћу и заједничком историјом.

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Тагови :

љубавне везе

Сексуални односи

сексуална привлачност

партнерски однос

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