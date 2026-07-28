Црна Гора рампом шокирала регион: Уводе се визе за чак пет земаља

Аутор:АТВ редакција
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Влада Црне Горе донијела је Уредбу о измјенама и допунама Уредбе о визном режиму којом се, у оквиру напора те државе на путу ка чланству у Европској унији, држављанима пет земаља од 1. новембра уводи обавеза посједовања визе за улазак у земљу.
Црна Гора од 1. новембра 2026. године уводи визе за држављане Турске, Бјелорусије, Кине, Русије и Саудијске Арабије, као дио напора те државе на путу да постане пуноправна чланица Европске уније.
"Влада Црне Горе је 23. јула 2026. године донијела Уредбу о измјенама и допунама Уредбе о визном режиму, сходно чијим одредбама је држављанима земаља које су чиниле неусклађености између визног режима Црне Горе и Европске уније - Бјелорусије, Кине, Русије, Саудијске Арабије и Турске од 1. новембра 2026. године неопходна виза за улазак у Црну Гору", саопштено је из црногорског Министарства спољних послова.
Министарство спољних послова Црне Горе наводи да је истовремено предузело одређене кораке како би процес добијања црногорске визе за држављане наведених земаља био што једноставнији и доступнији.
"Најважнија новина за грађане којима је потребна црногорска виза јесте да захтјев више не морају подносити искључиво у дипломатско-конзуларним представништвима Црне Горе. Захваљујући сарадњи са компанијом VFS Global, водећим свјетским партнером за пружање визних услуга, захтјеви за издавање црногорске визе већ сада могу да се поднесу у ВФС апликационим центрима у Индији, Бангладешу, Киргистану, Азербејџану, Турској, Уједињеним Арапским Емиратима и Русији", наводи Министарство.
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Додају да ће у наредном периоду бити отворени центри у Пакистану, Кини, Јерменији, Казахстану, Филипинима, Катару, Саудијској Арабији, Бахреину, Бјелорусији, Непалу и Узбекистану, док је планирано даље ширење мреже и на Јордан, Кувајт, Тајланд и Индонезију. На овај начин страни држављани моћи ће да поднесу захтјев за црногорску визу у најближем ВФС апликационом центру, без потребе да путују до амбасада или конзулата Црне Горе, што ће значајно поједноставити процедуру и учинити је бржом и приступачнијом.
Министарство спољних послова Црне Горе додаје да најновијом одлуком о измјени визног система та земља испуњава једну од важних обавеза на путу ка чланству у ЕУ, те истовремено модернизује визни систем и олакшава приступ тој земљи грађанима бројних емитивних тржишта.
"На тај начин јачају се безбједност, дигитализација јавне управе и конкурентност Црне Горе као туристичке и инвестиционе дестинације", поручују из црногорског МСП-а.
На релацији Подгорица–Анкара, питање визног режима било је у фокусу и у октобру 2025. године, када је Влада Црне Горе краткотрајно суспендовала безвизни режим са Турском. Привремена обустава безвизног режима за држављане Турске уведена је након инцидента у Подгорици, са којим су поједини локални медији првобитно доводили у везу турске држављане. Накнадна истрага показала је да турски држављани нису били умјешани у напад.
Виши суд у Подгорици саопштио је 31. октобра да су двије особе, ухапшене због сумње да су повезане са нападом ножем 25. октобра, пуштене из притвора након што је утврђено да нису имале везе са инцидентом, те да се у вријеме напада нису налазиле на мјесту догађаја.
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Одлука о ранијем увођењу визног режима изазвала је и критике дијела црногорских званичника. Предсједник Црне Горе Јаков Милатовић изјавио је у новембру да је та мјера била исхитрена и економски штетна, нагласивши да је колективна кривица према било ком народу неприхватљива. Министар спољних послова Ервин Ибрахимовић убрзо је након тога посјетио Истанбул, гдје је разговарао са турским званичницима и изразио наду у што скорије укидање виза, истичући значај добрих односа Подгорице и Анкаре.
Црна Гора је поново 23. децембра успоставила безвизни режим за држављане Турске, уз скраћење дозвољеног боравка са 90 на 30 дана. Најновија одлука о визама трајно уређује овај однос кроз обавезно усклађивање са правном тековином Европске уније, преноси Ослобођење.
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