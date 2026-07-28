Излиле се фекалије на познатој плажи, испод елитног насеља: "Неко то ради намјерно"

Аутор:АТВ редакција
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Из Сплита стиже још један снимак изливања фекалних вода, и то право на плажу која се налази испод елитног дијела града.
Плажа Царине представља специфичан, стеновити дио сплитске обале, смјештен западно од увале и марине Лучица Звончац, тик испод елитног насеља Меје. Налази се на одличној локацији, удаљеној свега петнаестак минута лагане шетње од центра града и сплитске Риве.
Обала на овом дијелу није пјешчана нити шљунковита, већ је карактеришу природне стене, понеки бетонирани дијелови и уска стаза. Управо због таквог прилаза мору, ову локацију најчешће посећују мјештани који желе да побјегну од великих љетњих гужви. За разлику од популарних градских купалишта, Царине пружају осјећај мира, изолованости и аутентичног медитеранског амбијента, пише Морски.
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Због отворенијег морског струјања и стеновитог дна, море је на овом месту изузетно бистро, чисто и прозирно. Управо те карактеристике чине овај дио обале идеалним за роњење на дах и истраживање подводног свијета.
Међутим, ту слику нарушило је изливање непознате смеђе материје која, како наводи читалац, заудара на фекалије.
"Човјек празни септичку јаму. Неко то ради намерно. Сигурно су фекалије! Смрдило је на фекалије и излазила је тамна маса", рекао је огорчени Сплићанин.
"Када дођете на локацију, тачно може да се види гдје је копано и гјде је цев спроведена у море", додао је.
На овом дијелу обале нема никакве инфраструктуре, што значи да купачи неће пронаћи кафиће, тушеве, лежаљке ни сунцобране. Они који овде долазе углавном траже равне површине на стенама како би на њих поставили пешкире. Локација је посебно популарна међу млађим Сплићанима због неколико мјеста погодних за скакање у море.
Међутим, остаје питање одакле потиче садржај непријатног мириса који се улива у море управо на мјесту гдје се људи купају.
Одговоре на та питања портал ће затражити од Града Сплита, а њихово саопштење биће објављено чим стигне.
(телеграф)
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