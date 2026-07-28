Нова драма у Шпанији: Тражи се 13 година затвора за супругу премијера Санчеза

Аутор:АТВ редакција
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Приватна тужба коју води ултраконзервативно католичко удружење Хазте Оир промijенила је свој захтjев за казну против Бегоње Гомез, супруге премијера Шпаније, у кривичном поступку који се води против ње: умjесто првобитних 24 године затвора, сада тражи 13 година.
Ова промjена долази након што је Покрајински суд дjелимично подржао контроверзну истрагу судије Хуана Карлоса Пеинада и наложио да Гомез изађе пред пороту, али је смањио број оптужби са четири на двије: трговину утицајем и злоупотребу јавних средстава.
За Кристину Алварез, њену помоћницу у Монклоуи (званичној резиденцији председника владе), приватна тужба тражи шест година затвора, преноси Ел Паис.
У завршним поднесцима, Хазте Оир је прилагодио оптужницу ограничењима која је поставио Национални суд и тако дефинисао захтјев за казну супруге Педра Санчеза.
За наводну трговину утицајем приликом оснивања професорске катедре на Универзитету Комплутенсе у Мадриду, траже две године затвора.
За злоупотребу јавних средстава траже још 11 година: три године због плате из јавних средстава коју је примала њена помоћница у Монклоуи, којој је, према њиховим тврдњама, Гомез додјељивала послове повезане са том катедром, и осам година због наводног "противправног присвајања користи", односно "стављања у приватну употребу без намјере присвајања" софтвера развијеног за потребе те катедре.
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Уколико суд утврди да постоји повезаност“ између два кривична дјела, односно да је једно дјело послужило за извршење другог, приватна тужба тражи јединствену казну од 10 година затвора за супругу премијера Гомез.
Након што је Пеинадо пред пороту послао супругу премијера, њену помоћницу и бизнисмена Хуана Карлоса Барабеса, кога је оптужио да је помагао Гомез у њеним професионалним пројектима у замену за "подршку" при добијању јавних тендера, Покрајински суд је ограничио обим поступка.
Прије свега, Барабес је избачен из случаја због недостатка доказа. Такође су одбачене оптужбе за корупцију у пословању и злоупотребу поверења.
Када је ријеч о првој оптужби, судије су појасниле да не постоје довољно уверљиви докази да су осумњичени примили поклоне, дарове или директне или индиректне економске користи без оправдања у оквиру активности које је спроводила катедра. „
"Напротив", додали су, "споразуми и финансијски доприноси компанија које су сарађивале са катедром изгледају повезани са њеним сопственим циљевима."
Што се тиче оптужбе за злоупотребу средстава, коју је судија Пеинадо повезивао са софтвером, суд је био мање категоричан.
Суд је навео да Кривични законик не предвиђа примјену те одредбе на "нематеријалну или неопипљиву имовину".
Међутим, приликом образлагања те одлуке, као и одбацивања оптужбе за нелојално управљање, суд је указао да свако спорно понашање повезано са финансијском користи мора бити обухваћено у оквиру кривичног дјела злоупотребе јавних средстава.
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Поред затворских казни, Хазте Оир, који води приватну тужбу уз подршку странака Воx и Иуститиа Еуропа, псеудо-синдиката Манос Лимпиас и удружења Мовимиенто де Регенерацион Политика де Еспана, тражи да Бегоња Гомез буде осуђена због трговине утицајем и кажњена новчаном казном у износу од "двоструке користи која је тражена или остварена", као и да јој се забрани примање јавних субвенција и помоћи, коришћење пореских и социјалних олакшица или подстицаја у периоду од 10 година.
За оптужбе повезане са злоупотребом јавних средстава, приватна тужба тражи четворогодишњу забрану обављања јавних функција и потпуну дисквалификацију - трајно лишавање свих признања, послова и јавних положаја - у трајању од 20 година.
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