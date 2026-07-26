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Тарик Прусац, који је убио Елму Годињак, починио самоубиство у затвору

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 10:32

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Тарик Прусац, који је убио Елму Годињак, починио самоубиство у затвору
Фото: Printscreen/Avaz, Društvene mreže

Тарик Прусац, осумњичени за убиство Елме Годињак, с којом је био у поступку развода, починио је самоубиство у КПЗ-у Игман, пишу федерални медији.

Он је починио самоубиство у затворској ћелији.

Како сазнаје Црна Хроника, самоубиство је почињено јутрос у КПЗ Игман у 06:30, а убица који се налазио у притвору чекајући суђење за брутално убиство. Самоубиство је извршио уз помоћ дуксерице.

Он је дуксерицу закачио за наставак од кревета и објесио се.

О свему је упознато и Тужилаштво КС.

Подсјећамо, он је након убиства Елме Годињак отео њихово малољетно дијете и одвео га на Башчаршију, а ухапшен је у једној ћевабџиници док су јели ћевапе.

Све се десило првог маја ове године, а од тада се монструм налазио у притвору.

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Тагови :

Тарик Прусац

Самоубиство

Сарајево

Елма Годињак

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