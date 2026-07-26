Тарик Прусац, који је убио Елму Годињак, починио самоубиство у затвору

Аутор:АТВ редакција
Коментари:1
Тарик Прусац, осумњичени за убиство Елме Годињак, с којом је био у поступку развода, починио је самоубиство у КПЗ-у Игман, пишу федерални медији.
Он је починио самоубиство у затворској ћелији.
Како сазнаје Црна Хроника, самоубиство је почињено јутрос у КПЗ Игман у 06:30, а убица који се налазио у притвору чекајући суђење за брутално убиство. Самоубиство је извршио уз помоћ дуксерице.
Он је дуксерицу закачио за наставак од кревета и објесио се.
О свему је упознато и Тужилаштво КС.
Подсјећамо, он је након убиства Елме Годињак отео њихово малољетно дијете и одвео га на Башчаршију, а ухапшен је у једној ћевабџиници док су јели ћевапе.
Све се десило првог маја ове године, а од тада се монструм налазио у притвору.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
1 мј0
Хроника
2 мј0
Хроника
2 мј0
Хроника
2 мј0
Хроника
21 ч0
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Хроника
1 д0
Најновије
12
06
11
57
11
51
11
50
11
49
Тренутно на програму