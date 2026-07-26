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Министарство објавило: У сектор вода уложено 250 милиона КМ

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 11:13

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Фото: ATV

У сектор вода у Републици Српској у претходних 15 година уложено је више од 250 милиона КМ, саопштено је из Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Српске.

Ријеч је о улагањима која доприносе унапређењу система одбране од поплава и цјелокупне водопривредне инфраструктуре, објављено је на Фејсбук страници ресорног министарства.

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Тагови :

ЈУ Воде Српске

Влада Републике Српске

Министарство пољопривреде

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