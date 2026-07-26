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Обиљежени Дан и крсна слава општине Челинац

Аутор:

АТВ редакција
26.07.2026 12:06

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Челинац Дан општине и слава
Фото: Srna

Општина Челинац обиљежила је данас Дан и крсну славу – Сабор Светог архангела Гаврила, а тим поводом служен је парастос за 220 погинулих бораца челиначког краја у Одбрамбено-отаџбинском рату.

У Храму Светог архангела Гаврила служена је литургија, након које је обављен славски обред и литија.

Начелник општине Челинац Владо Глигорић истакао је да је ова локална заједница лијепо мјесто за живот које, у сарадњи са институцијама, иде путем развоја.

Он је указао на важност духовног аспекта данашње прославе крсне славе - Сабора Светог архангела Гаврила.

"Данас одајемо и почаст борцима Војске Републике Српске погинулим за одбрану Српске", рекао је Глигорић.

Он је додао да прослави крсне славе и Дана општине присусутвују и гости из братских општина из Србије - Звечан и Мајданпек.

У Челинцу је јуче одржана свечана сједница Скупштине општине на којој су уручена општинска признања најзаслужнијим појединцима и колективима.

Плакете, као највеће општинско признање, уручене су директору Меморијалног центра Републике Српске Денису Бојићу, предузећу "Путеви Републике Српске" и манастиру Ступље.

Свечаној сједници присуствовали су премијер Републике Српске Саво Минић и предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, преноси Срна.

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Тагови :

Челинац

Дан града

Крсна слава

Свети Архангел Гаврило

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