Обиљежени Дан и крсна слава општине Челинац

Аутор:АТВ редакција
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Општина Челинац обиљежила је данас Дан и крсну славу – Сабор Светог архангела Гаврила, а тим поводом служен је парастос за 220 погинулих бораца челиначког краја у Одбрамбено-отаџбинском рату.
У Храму Светог архангела Гаврила служена је литургија, након које је обављен славски обред и литија.
Начелник општине Челинац Владо Глигорић истакао је да је ова локална заједница лијепо мјесто за живот које, у сарадњи са институцијама, иде путем развоја.
Он је указао на важност духовног аспекта данашње прославе крсне славе - Сабора Светог архангела Гаврила.
"Данас одајемо и почаст борцима Војске Републике Српске погинулим за одбрану Српске", рекао је Глигорић.
Он је додао да прослави крсне славе и Дана општине присусутвују и гости из братских општина из Србије - Звечан и Мајданпек.
У Челинцу је јуче одржана свечана сједница Скупштине општине на којој су уручена општинска признања најзаслужнијим појединцима и колективима.
Плакете, као највеће општинско признање, уручене су директору Меморијалног центра Републике Српске Денису Бојићу, предузећу "Путеви Републике Српске" и манастиру Ступље.
Свечаној сједници присуствовали су премијер Републике Српске Саво Минић и предсједник Народне скупштине Ненад Стевандић, преноси Срна.
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