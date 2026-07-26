"Обавјештајне службе НАТО-а преко инфлуенсера одржавају бошњачки мит о Сребреници"

Аутор:АТВ редакција
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Обавјештајне службе НАТО-а путем познатих личности и инфлуенсера дјелују на младе како би се одржао бошњачки мит о томе што се догодило у Сребреници, изјавио је Срни стручњак за безбједност Анатолиј Миловановић.
Он је указао да су ове службе и током грађанског рата у БиХ водиле најмасовнију специјалну операцију у Сребреници 1995. године која траје и данас ради одржавања бошњачког мита.
С тим циљем се, каже, ангажује велики број високопозиционираних политичара, интелектуалаца, новинара, криминалаца којима је мета млада популација незаинтересована за ово питање, али и "звијезде" друштвених мрежа.
"Због популарности међу млађим генерацијама, инфлуенсери представљају идеалну прилику за наставак ширења политичких манипулација у току психолошко-пропагандног рата који траје несмањеним интензитетом у вези са догађајима који се односе на Сребреницу", рекао је Миловановић.
Млађа популација, каже, на тај начин добија информације и поруке о "злим" Србима, док се у таквим медијским наступима не наводе српске цивилне жртве, ратни заробљеници и попаљена села.
Он је навео да се ова категорија сарадника обавјештајних служби сматра "борцима за правду, мир и напредак БиХ са задатком да криминализују Србе са становишта међународног права".
Миловановић је рекао да је са ове временске дистанце свима јасно шта се десило у Сребреници 1995. године и да су бројни експерти из области правне науке и угледни професори објаснили шта је геноцид, а шта ратни злочин.
"Ревизија као правни институт у међународном праву је могућа, те усљед геополитичких промјена које су већ у току, имамо наду да је истина и правда о ратним дешавањима у грађанском рату, па конкретно и у рејону средњег Подриња, достижна", закључио је Миловановић.
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