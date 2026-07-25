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Кошарац поручио Субашићу: Не можеш да вријеђаш Тришић Бабић и Додика, а да сједиш са мном на састанцима

Аутор:

АТВ редакција
25.07.2026 21:17

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Сташа Кошарац
Фото: АТВ

Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац, који сутра започиње званичну посјету Каиру, истакао је да амбасадор БиХ у Египту Сабит Субашић неће моћи да сједи са њим на састанцима, јер вријеђа предсједнка Милорада Додика и вршиоца дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ану Тришић Бабић.

"Ти стандардно ништа не разумијеш. Ти да вријеђаш моју колегиницу Ану Тришић Бабић

и предсједника Додика, а да сједиш са мном на састанцима - то неће моћи. Тај филм нећеш гледати! У касабу, па тамо млати празну сламу и махалај!", написао је Кошарац на "Иксу".

Кошарац, који је и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара, боравиће у наредна два дана у званичној посјети Каиру на позив египатског министра туризма Шерифа Фатија.

Ријеч је о узвратној посјети, након што је у августу прошле године Фати боравио у званичној посјети БиХ.

За сутра је предвиђен састанак Кошарца и Фатија, док ће у понедјељак, 27. јула, имати састанак са министром иностраних послова Египта Бадром Абделатијем, најављено је из Министарства спољне троговине и економских односа.

Федерални медији су пренијели да отворено писмо Субашића у којем је навео да му је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац "онемогућио учешће у делегацији током његове званичне посјете Египту".

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Тагови :

Сташа Кошарац

Сабит Субашић

Босна и Херцеговина

Милорад Додик

Ана Тришић Бабић

Коментари (2)

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