Кошарац поручио Субашићу: Не можеш да вријеђаш Тришић Бабић и Додика, а да сједиш са мном на састанцима

Sabite, Sabite… Ti standardno ništa ne razumiješ.

Ti da vrijeđaš moju koleginicu Anu Trišić Babić @anatrisicbabic i predsjednika Dodika @MiloradDodik, a da sjediš sa mnom na sastancima - to neće moći.

Taj film nećeš gledati! U kasabu, pa tamo mlati praznu slamu i mahalaj! pic.twitter.com/Apfssbjw08