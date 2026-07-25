Кошарац поручио Субашићу: Не можеш да вријеђаш Тришић Бабић и Додика, а да сједиш са мном на састанцима

Аутор:АТВ редакција
Коментари:2
Замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац, који сутра започиње званичну посјету Каиру, истакао је да амбасадор БиХ у Египту Сабит Субашић неће моћи да сједи са њим на састанцима, јер вријеђа предсједнка Милорада Додика и вршиоца дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ану Тришић Бабић.
"Ти стандардно ништа не разумијеш. Ти да вријеђаш моју колегиницу Ану Тришић Бабић
и предсједника Додика, а да сједиш са мном на састанцима - то неће моћи. Тај филм нећеш гледати! У касабу, па тамо млати празну сламу и махалај!", написао је Кошарац на "Иксу".
Кошарац, који је и министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара, боравиће у наредна два дана у званичној посјети Каиру на позив египатског министра туризма Шерифа Фатија.
Sabite, Sabite… Ti standardno ništa ne razumiješ. — Staša Košarac (@StasaKosarac) July 25, 2026
Ti da vrijeđaš moju koleginicu Anu Trišić Babić @anatrisicbabic i predsjednika Dodika @MiloradDodik, a da sjediš sa mnom na sastancima - to neće moći.
Taj film nećeš gledati! U kasabu, pa tamo mlati praznu slamu i mahalaj! pic.twitter.com/Apfssbjw08
Ријеч је о узвратној посјети, након што је у августу прошле године Фати боравио у званичној посјети БиХ.
За сутра је предвиђен састанак Кошарца и Фатија, док ће у понедјељак, 27. јула, имати састанак са министром иностраних послова Египта Бадром Абделатијем, најављено је из Министарства спољне троговине и економских односа.
Федерални медији су пренијели да отворено писмо Субашића у којем је навео да му је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац "онемогућио учешће у делегацији током његове званичне посјете Египту".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
1 д2
БиХ
1 д0
БиХ
1 д1
БиХ
1 д2
Најновије
Тренутно на програму