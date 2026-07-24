Како ће изгледати предстојећи избори и гласачки листићи?

Аутор:Инес Ђанковић
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До избора имамо још 71 дан. А о томе како ћемо гласати званично не знамо готово ништа. Мало знамо и о томе како ће општи избори 4. октобра бити проведени. До сада нам је ЦИК објаснио да ће бирачки листић изгледати другачије, али недовољно јасно да би бирачи знали како да гласају.
Из ЦИК-а за АТВ тврде и да се за бираче на мијења много. Сваки бирач ће, објашњавају, након идентификације на бирачком мјесту добити слип са својим подацима и 4 гласачка листића.
"За Предсједништво БиХ, за предсједника и потпредсједника РС је исти гласачки листић са именима, као и до сада. Значи заокружује једно од имена испред лица која одабере. За Народну скупштину, Парламентарну скупштину Представнички дом и за кантоналне скупштине неће на гласачком листићу бити имена кандидата, већ ће бити само политичке партије", рекао је Јован Калаба, предсједник ЦИК-а БиХ.
У том случају листић ће садржавати назив политичких субјеката са бројевима кандидата како су они извучени жријебањем. Али уз сваки листић бирачи ће добити један додатак са именима кандидата како би се могао снаћи или тачније да би знао како да гласа за онога за кога жели. Тачније, према садашњим информацијама гласаћете тако да на гласачком листићу изаберете странку, а на додатном папиру да нађете редни број вашег кандидата поред којег ћете ставити ознаку. Тако ће се ваљда и кандидати позабавити представљањем својих бројева, умјесто имена и презимена. Тачан изглед гласачког листића још јавности није познат.
"Они ће гласати. Али можда неће гласати за онога за кога мисле да су гласали, него ће заокружити некога другог. Вјероватно ће гласачки листић бити исправно попуњен тамо гдје се заокружује, али они уопште неће знати да ли су заокружили онога кога су хтјели да заокруже или неког другог . Реално ја још ни сам не знам како ћу гласати. Јер нам они нису приказали како ће изгледати ти листићи. Док не прикажу нико не зна како ће се гласати", рекао је Александар Радета, члан Републичке изборне комисије.
Због увођења нових технологија за главу се хватају у Градским и општинским изборним комисијама. Много посла их чека, па се питају како ће све завршити. Сљедеће седмице почиње прва обука инструктора, који ће обучавати предсједнике и замјенике предсједника бирачких одбора. Када се формирају бирачки одбори, биће обучени и њихови чланови. У септембру је планирана обука чланова бирачких одбора, од којих ће бити изабрани они који се радити са новим изборним технологијама. Од ове године градске и општинске изборне комисије задужене су и за достављање комплетног изборног материјала на бирачко мјесто. Проблем, је каже предсједник комисије, гдје то све складиштити.
"Бањалука ће имати преко 260 бирачких мјеста. Према информацијама које имамо на сваком бирачком мјесту које броји преко 500 бирача биће постављена по два скенера, један биометријски читач. Уз то још и изборни материјал. Гласачки листићи и све то је јако много посла, требаће ангажовати јако много људи у смислу логистичке подршке да би се материјал на вријеме доставио", рекао је Дубравко Малинић, предсједник ГИК Бањалука.
У Градској изборној комисији у Бијељини су до сада урадили оно за шта им не требају паре. Још нису обезбијеђена средства за провођење предстојећих избора, а нису плаћени ни за рад на прошлим изборима. Признају да касне, јер без новца не могу ништа. Најтеже је доставити нове изборне технологије и материјал до бирачких мјеста.
"Обзиром да ова изборна комисија нема на располагању ни једну КМ, а већ је требала да обезбиједи сва та лица и возила итд. Ја нисам сигурна како ћемо то успјети, али ето надам се да хоћемо", рекла је Дијана Савић Божић, предсједник ГИК Бијељина.
Из ЦИК-а најављују да ће ускоро бити представљен гласачки листић, те да ће и видео материјали са упутствима за гласање бити ускоро објављени. За мобилне тимове нема промјена ни нових изборних технологија, јер ће радити по старом систему. Исто важи и за гласање у иностранству гдје ће се гласати као и до сада.
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