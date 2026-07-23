Које новине нас очекују на изборима: Нове технологије, бирачки листићи без имена

Аутор:Бранка Дакић
Коментари:0
Након што су први пут електронским путем утврдили редослијед политичких субјеката на предстојећим Општим изборима, из ЦИК-а су изразили увјерење да ће, због увођења нових технологија, ово бити револуционарни избори.
Једна од највећих промјена односи се на изглед гласачког листића.
„Листић ће бити са називом политичких субјеката и са бројевима кандидата како су они поредани, с тим да ће сваки бирач уз гласачки листић добити један додатак са именима кандидата да би се могао снаћи, да би уколико жели могао заокружити преференције, да би могао одабрати кандидата којег преферира“, рекао је Жељко Бакалар, члан ЦИК-а БиХ.
Највише полемике о изгледу гласачког листића водило се и на редовној сједници ЦИК-а, али не о проблемима које би бирачи могли имати, већ је Суаду Арнаутовићу засметало то што на листићима за избор чланова Предсједништва БиХ стоји придјев српски, бошњачки и хрватски. Иако је тако било у свим претходним изборним циклусима, он сада тврди да то није у складу са Уставом БиХ.
„Једина правилна и исправна уставна формулација јесте да се бирају припадници народа, члан Предсједништва БиХ – Бошњак, члан Предсједништва БиХ – Хрват, члан Предсједништва БиХ – Србин“, рекао је Суад Арнаутовић, члан ЦИК-а БиХ.
Демантују га колеге. Ништа овдје, кажу, није у супротности са Уставом БиХ. Владо Рогић не крије да је против централизације и издизања свега на ниво БиХ.
„Ако би ставили само једну ознаку за Федерацију, централизирали би прописе за ФБиХ и испустили би једну утрку, јер имамо утрку за бошњачког члана и за хрватског члана. А, да је то било противуставно и противзаконито, сигурно би 1996. ОСЦЕ, ОХР и остале институције које прате изборе не би допустио такве незаконитости“, рекао је Владо Рогић, члан CIK-a БиХ.
„Ја покушавам бити досљедан ономе како смо радили и нема потребе да мијењамо нешто и као су се они, прије свега, изјаснили и како смо ми донијели одлуку. Ми смо донијели једногласно“, рекао је Ахмед Шантић, члан ЦИК-а БиХ.
Гласачки листићи за чланове Предсједништва БиХ остаће исти као и у свим претходним изборним циклусима, јер Арнаутовићев приједлог није прихваћен.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
4 ч0
БиХ
5 ч1
БиХ
9 ч0
БиХ
12 ч0
Најновије
21
00
20
45
20
36
20
35
20
24
Тренутно на програму