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Оборено више од 250 дронова лансираних ка Москви у посљедња 24 сата

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 20:03

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Москва, Русија
Фото: АТВ

Више од 250 дронова лансираних ка Москви оборено је у посљедња 24 часа, саопштио је градоначелник руске пријестонице Сергеј Собјанин.

Он је на платформи "Макс" написао да је већина дронова оборена прије уласка у ваздушни простор Московске области.

Собјанин је додао да је 16 дронова оборено близу Москве, преноси Срна

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Тагови :

Напад дроновима

Москва

Русија

Сукоб

Украјина

Сергеј Собјанин

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