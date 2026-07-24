Оборено више од 250 дронова лансираних ка Москви у посљедња 24 сата

Аутор:АТВ редакција
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Више од 250 дронова лансираних ка Москви оборено је у посљедња 24 часа, саопштио је градоначелник руске пријестонице Сергеј Собјанин.
Он је на платформи "Макс" написао да је већина дронова оборена прије уласка у ваздушни простор Московске области.
Собјанин је додао да је 16 дронова оборено близу Москве, преноси Срна
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