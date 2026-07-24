Трамп запријетио Бриселу: Скупо ћете платити казну "Гуглу"

Аутор:АТВ редакција
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Рекордна казна од 890 милиона евра, коју је Европска комисија изрекла америчком технолошком гиганту "Гуглу", разљутила је предсједника САД Доналда Трампа.
Наука и технологија
Гугл мора да плати казну од 890 милиона евра
"Сједињене Америчке Државе нису европска 'КАСИЦА ПРАЦИЦА', нити ћемо дозволити да то буду. Нека ова објава послужи као званична потврда да ћемо одмах покренути истрагу по члану 301 о пракси 'ПЉАЧКАЊА' америчких компанија, а самим тим и америчких пореских обвезника. Европска унија ће платити веома високу цијену за ово незаконито и крајње неетично понашање на које сам их изнова и изнова упозоравао", запретио је Трамп на својој платформи Трут соушл.
Шеф Бијеле куће је додао да очекује да ће "казне бити у потпуности поништене", а истовремено је најавио и нове казнене царине Бриселу.
Када се упореде пословни резултати "Гугла" и економски показатељи Европске уније, казна од више стотина милиона евра брзо губи на тежини наспрам Трампових царина.
Наиме, "Билд" је израчунао да је матична компанија "Гугла", "Алфабет", у другом кварталу 2026. године остварила приход од око 102 милијарде евра. Њен удио у свјетским приходима од дигиталног оглашавања достиже и до 30 одсто. Дневни приход ове компаније износи око 1,12 милијарди евра, односно приближно 47 милиона евра на сат.
То значи да нова казна ЕУ, у зависности од курса, одговара приходу који компанија оствари за свега око 18 сати. Другим ријечима, "Алфабету" није потребан чак ни један цијели радни дан да оствари приход у вриједности изречене казне.
Ако се, међутим, казна упореди само са профитом компаније "Гугл", који износи око 18,7 милиона долара, односно 16,45 милиона евра на сат, потребно је нешто више времена. "Гугл" би за то морао да послује око 56 сати, односно нешто мање од два и по дана.
"Гугл" не искључује могућност подношења тужбе против одлуке о новчаној казни.
Тако је бриселска казна "Гуглу" само први рачун у много скупљем обрачуну који ће ЕУ скупо да кошта.
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