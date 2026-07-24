Један знак очекује путовање и пуно забаве овог викенда

Аутор:АТВ редакција
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Стријелац улази у овај љетњи викенд од 24. до 26. јула са невјероватном дозом енергије коју ће бити тешко задржати унутар четири зида.
Ваш природни оптимизам биће на врхунцу већ у петак увече, када ћете осјетити снажну потребу да побјегнете од свакодневице.
Ово није вријеме за дубоку анализу или дугорочно планирање, већ за препуштање тренутку и ономе што вам срце говори. Већ у суботу ујутру могли бисте добити неочекивану поруку од старог пријатеља кога нисте видјели годинама, што би могло резултирати спонтаним састанком уз кафу који ће трајати сатима. Ипак, пазите на своје финансије; ваша великодушна рука и жеља да почастите цијелу групу могли би довести до непланираног трошка који ће вас мало забринути у недјељу увече.
Као прави Стријелац, вјероватно ћете суботу провести на точковима. Без обзира да ли планирате путовање на море или само кратак излет у природу, пут ће вам пружити преко потребан осјећај слободе. Будите опрезни у саобраћају на путу, не због вашег недостатка концентрације, већ због нервозе других.
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Око поднева, на мјесту гдје то најмање очекујете, могли бисте чути важне вијести везане за пројекат за који сте мислили да је завршен. То ће вам дати додатни подстицај и потврдити да се ваша директност и искреност увијек исплате на крају. Не оклевајте да питате за правац ако се изгубите, јер би управо тај разговор са странцем могао да отвори врата занимљивом познанству које ће промијенити вашу перспективу на нека животна питања.
Недјеља је резервисана за емоције и опуштање у добром друштву. Ако сте у вези, ваш партнер ће цјенити вашу иницијативу да урадите нешто сасвим другачије, попут ноћног пливања или посматрања звијезда уз чашу вина. Слободни припадници знака Стријелца могли би се наћи у ситуацији у којој ће се случајни сусрет у комшијском кафићу претворити у нешто много озбиљније. Хемија ће бити опипљива, а ваша способност да сваку ситуацију претворите у шалу биће ваш главни адут.
Иако сте по природи слободног духа, овај викенд би вас могао натјерати да пожелите да останете у близини некога мало дуже него обично. Уживајте у сваком тренутку и не дозволите да вам мање организационе препреке покваре расположење, које је, без сумње, овог пута непобедиво.
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