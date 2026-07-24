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СЗО упозорава: Вирус Западног Нила хара Европом, највише случајева у Италији

Аутор:

АТВ редакција
24.07.2026 22:00

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Комарци су породица инсеката двокрилаца, распрострањених у свим крајевима наше планете. Ова породица обухвата око 3.500 врста сврстаних у три подпородице. Нарочито им погодују топла подручја гдје се густина њихових популација знатно увећава.
Фото: pexels/Shyamli Kashyap

Вирус Западног Нила се шири Европом - за сада је највише случајева забиљежено у Италији, док је у Грчкој у посљедњој недјељи регистрован нагли пораст обољелих.

Свјетска здравствена организација упозорава да су високе температуре и дужа љета створили повољније услове за његово преношење и савјетује како се можемо заштитити.

Европска канцеларија СЗО позвала је земље да појачају надзор над комарцима и активности усмјерене на информисање грађана о мјерама заштите. Иако је ризик за већину становништва и даље низак, СЗО упозорава да сви који живе или путују у погођена подручја треба да предузму основне мјере заштите од убода комараца.

Вирус Западног Нила потврђен у шест европских земаља

Према подацима СЗО, вирус је потврђен у 35 подручја у шест европских земаља. Највише погођених области има Италија - 20, затим Грчка шест, Румунија четири, Сјеверна Македонија и Шпанија по двије, док је једна област регистрована у Француској.

До 22. јула у Италији је забиљежено 46 случајева, у Грчкој 21, у Северној Македонији и Румунији по пет, у Шпанији три и у Француској један случај.

Највише обољелих у Италији регистровано је у Кремони - седам - док су Милано и Новара пријавили по пет случајева. У Грчкој је највећи број обољелих забиљежен у региону Источна Атика, гдје је регистровано девет случајева. У Румунији је један случај потврђен у Букурешту, у Шпанији по један у Аликантеу и два у Севиљи, у Сјеверној Македонији три у Скопљу, а у Француској један у области Пиринеја.

Комарац

Свијет

Вирус Западног Нила потврђен у пет европских земаља

Подаци грчких здравствених власти показују да је до 22. јула забиљежен 21 случај, од чега је чак 14 регистровано само током посљедње недјеље. Код 20 од 21 оболелог развили су се енцефалитис или менингитис.

Италија има и најширу географску распрострањеност вируса, са 21 потврђеним случајем у 17 различитих подручја закључно са 15. јулом. Локални пренос вируса пријављен је и у Шпанији, Румунији и Сјеверној Македонији.

"Узимајући у обзир пораст броја случајева вируса Западног Нила у појединим дијеловима континента већ на почетку сезоне преноса, СЗО Европа позива на јачање надзора над комарцима и активности подизања јавне свијести о мјерама заштите. За већину људи ризик остаје низак, али свако ко живи у погођеном подручју или путује у њега треба да предузме основне мјере како би избегао убоде комараца", упозорила је СЗО.

Директор СЗО за Европу Ханс Клуге истакао је да вирус није нова пријетња, али да се услови који доприносе његовом ширењу брзо мењају.

Вирус Западног Нила може да нападне централни нервни систем

"Више температуре и дужа лета дају комарцима више времена и већи простор за пренос овог вируса. Већина инфекција је блага, али код отприлике једне од 150 заражених особа развија се тежак облик болести који погађа централни нервни систем и може бити фатална. Једноставне мере предострожности, попут ношења одјеће која покрива тело, употребе средстава против инсеката и уклањања стајаће воде око куће, могу значајно да смање ризик. Свако ко послије убода комарца добије високу температуру, осип или укочен врат треба без одлагања да се јави љекару", поручио је Клуге.

СЗО препоручује ношење свијетле одјеће која покрива већи дио тијела, укључујући дуге рукаве и панталоне, избјегавање боравка на отвореном у зору и сумрак, постављање мрежа против комараца на прозоре и врата, као и употребу репелената.

Према подацима СЗО, 70 до 80 одсто заражених неће развити никакве симптоме. Код оних код којих се симптоми појаве најчешће се јављају грозница, главобоља, умор, болови у тијелу, мучнина, повраћање, а понекад и осип или отечене лимфне жлијезде. Тежи облици болести могу изазвати високу температуру, укочен врат, дезоријентацију, дрхтавицу, конвулзије, слабост мишића, парализу или кому.

(рт балкан)

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вирус Западног Нила

комарац

СЗО

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