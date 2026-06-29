Наука утврдила шта заправо привлачи комарце

Аутор:АТВ редакција
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Научници напредују у разоткривању сложеног хемијског коктела због којег су поједини људи привлачнији комарцима који преносе болести.
„То није заблуда - комарце неки људи привлаче више него други“, рекао је Фредерик Симар из Француског института за развојна истраживања и додао да „нисмо сви магнети у сваком тренутку“.
Низ чулних сигнала може навести комарце да изаберу једну особу уместо друге - пре свега мирис и топлоту које наше тијело емитује, као и угљен-диоксид који издишемо.
Женке комараца, једине које уједају, откривају те сигнале помоћу изузетно осјетљивих рецептора, а затим на основу њих бирају мету.
„Више од 100 година знамо да комарце привлачи угљен-диоксид који издишемо - то је први сигнал који покреће њихово понашање“, рекао је шведски научник Рикард Игнел.
Када су удаљени неколико десетина метара, управо тај сигнал их усмјерава ка људима. На удаљености од око десет метара, „комарци почињу да детектују наш мирис, а у комбинацији са угљен-диоксидом то их додатно привлачи“, рекао је аутор недавне студије на ову тему.
Како се приближавају, тјелесна температура и влажност коже поједине људе чине још привлачнијим.
Међутим, неке популарне теорије о овој теми нису тачне.
„Идеја да комарци преферирају одређене крвне групе нема научну основу. Било је неких истраживања, али на веома малом броју људи. То такође нема везе са бојом коже, очију или косе“, рекао је Симар.
Мирис, с друге стране, игра веома важну улогу.
„Мјешавина молекула које производи наша микробиота може бити више или мање привлачна комарцима“, објаснио је Симар.
Истраживања су показала да људи ослобађају између 300 и 1.000 различитих мирисних једињења, али научници тек почињу да разумију која од њих привлаче комарце.
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За Игнелову недавну студију истраживачи су пустили комарце врсте „Aedes aegypti“, познате по преношењу жуте грознице и денге, на 42 жене у лабораторији како би видјели које преферирају.
„Показали смо да комарци користе комбинацију мирисних једињења (идентификовали смо њих 27 које комарци могу да детектују, од могућих 1.000) како би одлучили колико смо им привлачни“, рекао је Игнел.
Жене које су комарци највише уједали - међу којима су биле и труднице у другом тромјесечју трудноће - производиле су велике количине одређеног једињења насталог разградњом себума, природног уља коже.
Игнел је нагласио да их је изненадило што чак и мало повећање количине тог једињења, названог 1-октен-3-ол или „алкохол печурака“, прави значајну разлику.
„Комарци су фасцинантна створења“, додао је.
Конзумирање пива такође се повезује са већом привлачношћу за комарце, јер повећава телесну температуру, количину издахнутог угљен-диоксида и мијења мирис коже, показало је неколико студија.
У стандардизованом истраживању спроведеном у Буркини Фасо, храбри добровољци пили су пиво, а неколико дана касније воду, како би научници могли да виде које комарци више привлаче.
Комарце врсте „Anopheles“, који могу да преносе маларију, више је привлачио мирис људи који су пили пиво.
У студији спроведеној 2023. године у Холандији, 465 добровољаца стављало је руке у кавезе пуне женки комараца врсте „Anopheles“.
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Добровољци који су пили пиво у претходна 24 сата били су 1,35 пута привлачнији комарцима.
Откривање разлога због којих комарци преферирају одређене људе постаје све важније како климатске промјене шире подручја на којима ови инсекти опстају.
На примјер, тиграсти комарац, преносилац вируса чикунгуња, шири се на нова подручја. Прошле године вирус чикунгуња први пут је стигао до француске регије Алзас.
„Овај ризик погађа све већи број људи“, рекао је Симар.
Он је савјетовао да како би избјегли уједе можете пробати да носите широку одећу која покрива кожу, користите мреже против комараца и репеленте.
„Покушајте да једете лагане оброке - и будите умјерени са алкохолом“, додао је.
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